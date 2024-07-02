Erzurum'u şiddetli sağanak vurdu! Yolları sel götürdü, evleri su bastı - Son Dakika
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Erzurum'u şiddetli sağanak vurdu! Yolları sel götürdü, evleri su bastı

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Erzurum'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Aniden bastıran ve yaklaşık bir saat aralıksız devam eden sağanak yağmur, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Trafikteki sürücüler zor anlar yaşarken bazı evleri de su bastı.

02.07.2024 20:21  Güncelleme: 22:31
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Erzurum'da etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle yollar su altında kaldı, bazı evleri su bastı.

Kentte akşam saatlerine doğru aniden bastıran şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Birçok noktada yolların su altında kaldığı ve araçların ilerlemekte güçlük çektiği kentte, polis ekipleri alt geçitleri trafiğe kapattı.

Erzurum'da Şiddetli Sağanak Yolları Sular Altında Bıraktı


ARAÇLAR MAHSUR KALDI, EVLERİ SU BASTI

Aziziye Köprüsü alt geçidinde su birikintisinde mahsur kalan iki araç çekici yardımıyla kurtarıldı. Su birikintileri nedeniyle arıza yapan ve mahsur kalan bazı araç sürücüleri de ekiplerden destek istedi. Kentteki Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki bazı evleri de su bastı.

Erzurum'da Şiddetli Sağanak Yolları Sular Altında Bıraktı

BELEDİYE EKİPLERİ SAHAYA İNDİ

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehrin farklı noktalarında meydana gelen su birikintilerini tahliye etmek için çalışma başlattı. Kent genelindeki cadde ve sokaklarda trafik yoğunluğu gözlendi.

Erzurum'da Şiddetli Sağanak Yolları Sular Altında Bıraktı
Erzurum\'u şiddetli sağanak vurdu! Yolları sel götürdü, evleri su bastı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum'u şiddetli sağanak vurdu! Yolları sel götürdü, evleri su bastı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Hakikat: Nene hatun nenemizin ve Sarıkamış Sehitlerimizin ruhlari saad olsun.Allah,cumlesine rahmet etsin. 2 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Erzurum'u şiddetli sağanak vurdu! Yolları sel götürdü, evleri su bastı - Son Dakika
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