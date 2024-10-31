Erzurum'da Ücretsiz Kanser Taramaları Başladı - Son Dakika
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Erzurum'da Ücretsiz Kanser Taramaları Başladı

Erzurum\'da Ücretsiz Kanser Taramaları Başladı

Kasım boyunca mobil kanser tarama tırı ile ilçelerde ücretsiz meme, bağırsak ve rahim ağzı taraması yapılacak.

31.10.2024 11:47
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Erzurum'da mobil kanser tarama tırı ile kasım ayı boyunca ilçelerde meme, bağırsak ve rahim ağzı kanserleri taraması hizmeti verilecek.

Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ekipleri, yıl boyunca "Erken teşhis hayat kurtarır" sloganıyla yoğun mesai harcıyor.

Bu kapsamda mobil kanser tarama tırı, 1-4 Kasım'da Çat, 5 Kasım'da Narman, 6 Kasım'da Tortum, 7 Kasım'da Uzundere, 8 Kasım'da Pasinler, 11 Kasım'da Köprüköy, 12-13 Kasım'da Horasan, 14-15 Kasım'da Olur, 18-19-20 Kasım'da Oltu, 21-22 Kasım'da Şenkaya, 25-26 Kasım'da Aşkale, 27 Kasım'da Yakutiye, 28-29 Kasım'da ise Palandöken ilçesinde hizmet verecek.

Bu ilçelerde belirtilen tarihlerde konuşlandırılan mobil tırda, meme, bağırsak ve rahim ağzı kanseri taramaları ücretsiz yapılacak. Ulaşım zorluğu yaşayan vatandaşlar için taşıma araçları sağlanacak ve taramaların ardından riskli görülen bireyler ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek.

"Taramalardaki amaç erken teşhis ve tedavi"

İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, AA muhabirine, önemli halk sağlığı sorunu olan kansere karşı kent genelinde kapsamlı tarama gerçekleştirdiklerini söyledi.

Taramalardaki amacın hastalığın önüne geçip erken teşhis ve tedavi olduğunu vurgulayan Bedir, "Kanserler erken tanı ile tedavi edilebilen hastalıklardır. Önemli olan geç kalmamaktır. Kasım ayında da kanser tarama tırımız ücretsiz olarak hizmetinizde olacak. Taramalarınızı yaptırmak üzere sizleri tırımıza bekliyoruz. Sadece bir kişinin bile hayatına dokunabilirsek ne mutlu bize." dedi.

Bedir, kansere bağlı ölümleri azaltmak istediklerini belirterek, KETEM, Sağlıklı Yaşam Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerinde 40-69 yaş arası kadınlara 2 yılda bir meme kanseri taraması, 30-65 yaş arası kadınlara 5 yılda bir rahim ağzı kanseri taraması 50-70 yaş arası kadın ve erkeklere 2 yılda bir kalın bağırsak kanseri taramaları ücretsiz yapıldığını, vatandaşların taramalara katılmalarını istedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da Ücretsiz Kanser Taramaları Başladı - Son Dakika

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