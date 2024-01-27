 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Erzurum'da Yağış Nedeniyle Yolda Kalanlara İçecek İkramı - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum'da Yağış Nedeniyle Yolda Kalanlara İçecek İkramı

Erzurum'da dün öğle saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde etkisini artıran yağış sebebiyle yollarda ulaşım güçlükle sağlandı. Türk Kızılay Erzurum Afet Müdahale Merkezi ekipleri, yolda kalan sürücü ve vatandaşlara bisküvi, su, meyve suyu ve kek ikramında bulundu.

Erzurum\'da Yağış Nedeniyle Yolda Kalanlara İçecek İkramı
27.01.2024 - 12:36,
Abone Ol

İÇECEK İKRAMI

Kentte dün öğle saatlerinde başlayan akşam saatlerinde etkisini artıran yağış sebebiyle yollarda ulaşım, güçlükle sağlandı. Yolda kalan sürücü ve vatandaşların yardımına Türk Kızılay Erzurum Afet Müdahale Merkezi ekipleri yetişti. Akşam saatlerinde araçlarıyla yola çıkan ekipler, Erzurum- Bayburt Kop Dağı, Erzurum- Çat- Bingöl kara yolu Çirişli mevki ve Erzurum- Erzincan kara yolunda mahsur kalanlara bisküvi, su, meyve suyu ve kek ikramında bulundu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Kızılay, Erzurum, Ulaşım, Hava Durumu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da Yağış Nedeniyle Yolda Kalanlara İçecek İkramı - Son Dakika


13:12
Avustralya Açık tek kadınlar finalinde Qinwen Zheng'i 2-0 mağlup eden Aryna Sabalenka, üst üste ikinci kez sezonun ilk grand slam turnuvasında... Avustralya Açık tek kadınlar finalinde Qinwen Zheng'i 2-0 mağlup eden Aryna Sabalenka, üst üste ikinci kez sezonun ilk grand slam turnuvasında...
12:19
Usta oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi Usta oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi
12:19
Mağaza açılışında izdiham! Birbirlerini ezdiler, baygınlık geçirenler oldu, bazı kadınlar çocuklarını kaybetti Mağaza açılışında izdiham! Birbirlerini ezdiler, baygınlık geçirenler oldu, bazı kadınlar çocuklarını kaybetti
12:11
Doncic, NBA tarihindeki en çok sayı atan 4. oyuncu oldu Doncic, NBA tarihindeki en çok sayı atan 4. oyuncu oldu
12:08
Motorine yeni zam geliyor Motorine yeni zam geliyor
12:08
Sürpriz sonlu! Otomobilin aynasını kıran motosikletlinin başına gelenler ibretlik Sürpriz sonlu! Otomobilin aynasını kıran motosikletlinin başına gelenler ibretlik
11:55
Galatasaray, Muslera'ya 1 yıllık sözleşme teklif edecek Galatasaray, Muslera'ya 1 yıllık sözleşme teklif edecek
11:49
Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in Estetik İşlemleri Hakkında Uzman Açıklaması Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in Estetik İşlemleri Hakkında Uzman Açıklaması

Son Dakika
12:19 Usta oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi
12:19 Mağaza açılışında izdiham! Birbirlerini ezdiler, baygınlık geçirenler oldu, bazı kadınlar çocuklarını kaybetti
12:11 Doncic, NBA tarihindeki en çok sayı atan 4. oyuncu oldu
12:08 Motorine yeni zam geliyor
12:08 Sürpriz sonlu! Otomobilin aynasını kıran motosikletlinin başına gelenler ibretlik
11:55 Galatasaray, Muslera'ya 1 yıllık sözleşme teklif edecek
11:49 Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in Estetik İşlemleri Hakkında Uzman Açıklaması
11:38 CHP, DEM Parti'nin adaylarına karşı kendi adaylarını çıkarıyor
11:22 Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 13:31:30. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da Yağış Nedeniyle Yolda Kalanlara İçecek İkramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement