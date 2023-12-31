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Erzurum'da Yılbaşı Denetimleri

Erzurum'da hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düşmesi üzerine polis ekipleri, yılbaşı dolayısıyla uygulama ve denetim gerçekleştiriyor. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yaklaşık 1000 polisin yer aldığı 90 ekip ile yapılan denetim ve uygulama, sabaha kadar sürecek. İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, polislere can güvenliklerine dikkat etmeleri ve vatandaşlarla nezaket kuralları çerçevesinde iletişim kurmaları talimatını verdi. Yeni yılın ülke ve millet için hayır getirmesini temenni eden Yırtar, Erzurum halkının huzur ve güvenlik içinde yeni yıla gireceğini belirtti.

Erzurum\'da Yılbaşı Denetimleri
31.12.2023 - 23:19,
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Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da polis ekipleri, yılbaşı dolayısıyla uygulama ve denetim gerçekleştiriyor.

İl Emniyet Müdürlüğünce, yılbaşı tedbirleri kapsamında yaklaşık 1000 polisin yer aldığı 90 ekiple denetim ve uygulama yapılıyor.

Kent genelinde sabaha kadar sürecek uygulamayı İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar yönetiyor.

Yırtar, uygulamada görev yapan polislere, öncelikle can güvenliklerine dikkat etmeleri, ardından vatandaşlarla nezaket kuralları çerçevesinde iletişim kurarak hareket etmeleri talimatını verdi.

İl Emniyet Müdürü Yırtar, AA muhabirine, polis ekiplerinin huzur ve güvenliği sağlamak için görev aldığını söyledi.

Yeni yılın ülke ve millet için hayır getirmesini temennisinde bulunan Yırtar, şunları kaydetti:

"Zorlu mevsim şartlarında Erzurum'un soğuk bir gecesinde yeni yıla halkımızın huzur ve güvenliği içerisinde girmesini temin etmek için görev alan arkadaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Onların yanında olduğumuzu onlara göstermek ve motive etmek istiyoruz. Erzurum halkı bu gece 2024'e huzur ve güvenlik içerisinde girecek inşallah. Arkadaşlarımız 24 saat esasıyla görevlerini yapıyorlar. Yeni yıla yönelik 700 ekstra personelimizle 90 ekibimizle sahadayız. Onlarla beraber yeni yıla girmek için uygulama noktalarını geziyoruz. Yeni yılın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: AA
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