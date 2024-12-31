Erzurum'da Yılbaşı Güvenlik Denetimi - Son Dakika
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Erzurum'da Yılbaşı Güvenlik Denetimi

Erzurum\'da Yılbaşı Güvenlik Denetimi

Erzurum'da yılbaşı dolayısıyla 1982 polisle 51 noktada denetim ve uygulama yapılıyor.

31.12.2024 22:46
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Hava sıcaklığının yaklaşık sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da polis ekipleri, yılbaşı dolayısıyla uygulama ve denetim gerçekleştiriyor.

İl Emniyet Müdürlüğünce, yılbaşı tedbirleri kapsamında 1982 polisin yer aldığı 137 ekiple 51 noktada denetim ve uygulama yapılıyor.

Uygulamada görev yapan mesai arkadaşlarına, öncelikle can güvenliklerine dikkat etmeleri isteğinde bulunan İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, vatandaşlarla nezaket kuralları çerçevesinde iletişim kurarak hareket edilmesi talimatını verdi.

Ekiplerin denetime Palandöken Kayak Merkezi'nde başlayan Yırtar, AA muhabirine, polis ekiplerinin huzur ve güvenliği sağlamak için sabaha kadar gözünü kırpmadan görev alacağını söyledi.

Yeni yılın mutlu ve huzurlu geçmesi dileğinde bulunan Yırtar, "İnşallah huzurlu ve mutlu şekilde güvenlik içerisinde yeni yıla gireceğiz. Arkadaşlarımız sahada gerekli ihbarları değerlendirerek, güvenlik hizmetini sabaha kadar verecekler." dedi

Yırtar, kentteki vatandaşların yanı sıra tatil amaçlı bölgeye gelen misafirlerin yeni yıla huzur, mutlu ve güvenli girmesi amacıyla kent genelinde çeşitli tedbirler aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"7 müdür yardımcısı, 69'u trafik olmak üzere 137 ekibimiz, 72 devriyemiz, diğer ekiplerimiz ve şehir merkezinde 21 noktada 1502 personelimizle güvenlik hizmeti veriyoruz. Tüm arkadaşlarımız sıfırın altında 18 derecedeki dondurucu soğukta görevlerinin başındalar. Bunun dışında 17 dış ilçemizle beraber 207 ekibiz 51 noktada 1982 personelimizle yılbaşı tedbirlerinde görev aldık. Bu görev sabaha kadar devam edecek, bu zor şartlarda göreve alan tüm arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum."

Yırtar, sabaha kadar sürecek denetimlerde ekipleri sahada denetleyip, sürücülerin yeni yılını kutlayarak, dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da Yılbaşı Güvenlik Denetimi - Son Dakika

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