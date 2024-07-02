Erzurum'dan Roket Yarışlarında Madalyaları Toplayan Ahmet Tümer Çolak

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Roket yarışlarında madalyaları topluyor

ERZURUM - Türkiye'de teknolojiye yönelik yatırım ve girişimler desteklendikçe buna dair güzel örnekler de artıyor. Erzurum'dan ulusal ve uluslararası roket yarışmalarına katılan Ahmet Tümer Çolak'ta bunlardan birisi

Ahmet Tümer Çolak 5. Sınıfta okurken, Erzurum DENEYAP teknoloji atölyeleri sınavını kazanıp DENEYAP öğrencisi oldu. DENEYAP Teknoloji Atölyeleri mezunu olan Ahmet Tümer Çolak 2021 Teknofest İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Afet Yönetimi Kategorisi Finalisti oldu. Daha sonra 2022 Teknofest İnsalık Yararına Teknoloji Yarışması Sağlık ve İlk Yaşam Kategorisi Finalisti ve 2023 THSF Uzay Modelleri Hazırlık Şampiyonası Finalisti, 2023 THSF 5. Uzay Modelleri Türkiye Şampiyonası Türkiye birincisi olarak dikkat çekti.

Ahmet Tümer Çolak, Bulgaristan'da düzenlenen roket yarışmasına S7 kategorisinden katılacak. Ahmet Tümer Çolak, S7 kategorisinde gerçek boyutlarda başarılı uçuş yapmış bir roketin modellenip yeniden uçurulması amaçlandığını ifade ederken, "Türkiye birincisi olduğum için Sırbistan'da düzenlenecek olan Avrupa şampiyonasına davet edildim" dedi.