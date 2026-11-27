Erzurum Horasan'da yiyecek bulmakta güçlük çeken 10 kurt mahalleye indiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Yukarı Aktaş Mahallesi'ne gece gelen yaklaşık 10 kurt, evler arasında dolaşarak yiyecek aradı. Soğuk hava ve kar nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken kurtların o anları, muhtar Şinasi Kahrıman'ın evinin önündeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Erzurum'un Horasan ilçesinde yerleşim yerine inen 10 kurdun mahallede dolaştığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kent genelinde etkili olan soğuk hava ve kırsal bölgelerdeki kar örtüsü nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları, yerleşim yerlerine inmeye başladı.
Bu kapsamda Horasan ilçesine bağlı Yukarı Aktaş Mahallesi'ne gece saatlerinde gelen yaklaşık 10 kurttan oluşan sürü, evlerin arasında dolaşarak yiyecek aradı.
Kurtların mahallede dolaştığı anlar, köy muhtarı Şinasi Kahrıman'ın evinin önündeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA
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