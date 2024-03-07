Erzurum-Oltu Yolu Kar ve Tipi Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Erzurum ile Oltu ilçesi arasındaki 2 bin 303 rakımlı Yayla Geçidi'nde, yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Kentte, gece başlayan ve sabah etkisini artıran kar, yüksek kesimlerde yoğunluk gösteriyor.
Erzurum-Oltu kara yolundaki 2 bin 303 rakımlı Yayla Geçidi bölgesinde yoğun kar ve tipi etkili oluyor.
Ulaşımın güçlükle yaşandığı yüksek rakımlı yolda, çok sayıda araç yolda kaldı.
Sürücülerin zorlandığı ve araçlarına zincir takarak ilerlemeye çalıştığı yolda, bazı tırlar yol kenarına park etti.
Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar temizleme ve yol açma çalışması sürdürüyor.
Çeşitli programlara katılmak üzere Oltu'ya giden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in içinde bulunduğu konvoy, güçlükle ilerleyerek ilçeye vardı.
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Akhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümü dolayısıyla el sanatları sergisi düzenlendi. Açılış törenine Kaymakam Murat Kütük, Cumhuriyet Başsavcısı Sebahattin Erkaya, MHP İlçe Başkanı Ahmet Namal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Erdem ve AK Parti Belediye Başkan adayı Ömer İşçi de katıldı. Sergiye AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da ziyarette bulundu.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan fırın ustası Ahmet Kırmızı, çizdiği resimlerle dikkat çekiyor. Çocukluğundan beri resim çizmeyi hayal eden Kırmızı, 2014'ten beri resim kurslarına giderek yeteneğini geliştirdi. İşinden arta kalan zamanlarda resim kursuna giden Kırmızı, maharetli parmaklarıyla hamurları şekillendirirken, resim yapmaktan vazgeçmeyeceğini söyledi.
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 2024 yılının Ocak ve Şubat aylarında kent genelinde 843 trafik kazası meydana geldiğini ve yapılan trafik denetimlerinde sürücülere toplamda 172 milyon 718 bin 392 TL ceza kesildiğini açıkladı. Kazaların 3'ünün ölümlü olduğu, 594'ünde yaralanma ve 246'sında ise maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Ayrıca, ekipler tarafından gerçekleştirilen trafik eğitim faaliyetlerine 8 bin 576 kişinin katıldığı ve sürücü ve yaya eğitimleri çerçevesinde 2 bin 827 yolcu ve yayaya anlatım yapıldığı bilgisi paylaşıldı.
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda düzenlenen operasyonda, 5 bin uzun namlulu silah ve tabanca mermisi ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otogarda şüphe üzerine bir kişiyi takibe aldı ve yapılan aramada çantasında 5 bin silah ve mermi bulundu. Şüpheli gözaltına alındı ve mermilerin başka bir şirketten satın alındığı tespit edildi. Yakalanan kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Trafik birimleri, Burdur'da drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan 2 sürücüyü tespit etti. İhlal edilen kanun maddesi doğrultusunda her bir sürücüye 32 bin 233 TL para cezası uygulandı. Ayrıca, bir sürücünün sürücü belgesi geri alındı.
Kırşehir merkezli olarak faaliyet gösteren bir dolandırıcılık çetesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Doğanşehir Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısı Başkan Durali Zelyurt başkanlığında gerçekleştirildi. Doğanşehir Belediye Başkanı Zelyurt, meclis üyelerine teşekkür etti ve yeni dönem meclis üyesi adaylarına başarılar diledi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla 2023 yılında 122 milyon 844 bin lira maliyetle 2 güneş enerjisi santralini işletmeye aldıklarını duyurdu. Bu projeler sayesinde yılda yaklaşık 30 milyon lira tasarruf sağlanacak ve ihtiyaç duyulan enerjinin önemli bir bölümü güneş enerjisi ile karşılanacak.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,05 değer kazanarak 8.924,10 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 2,92 ve holding endeksi yüzde 1,30 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 4,19 ile bilişim oldu. Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi için acele etmeyeceklerini ancak 'bu yılın bir noktasında' bunu yapmanın muhtemelen uygun olacağını belirtmesinin ardından pozitif bir seyir izlendiğini belirtti. Bugün gözlerin Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararına çevrildiği ifade edildi.
MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Hendek ilçesinde parti teşkilatıyla bir araya geldi. Bülbül, Cumhur İttifakı birlikteliğiyle Hendek'te ve Sakarya'nın tamamında seçimleri kazanacaklarını ifade ederken, Yavuz ise Hendek'ten AK Parti ve MHP birlikteliğiyle oy patlaması beklediklerini açıkladı. Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ise ilçe için daha fazla yatırım ve hizmetin geleceğini belirtti.
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