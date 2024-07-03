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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiftçi, mesajında, uğradığı işgaller ve yaşadığı mezalimlere rağmen birçok kez düşmana geçit vermeyerek her daim Anadolu'ya geçişin kutlu kapısı olan Erzurum'un, Türk tarihinde önemli vazifeler üstlenmiş serhat bir şehir olduğunu belirtti.

İşgallere rağmen hür yaşamak iradesinin ifadesiyle Erzurumluların "Vilayet-i Şarkiye Ermenistan olamaz!" diye ayağa kalkıp Erzurum Kongresi'ne ev sahipliği yaparak Milli Mücadele'nin yolunu aydınlattığını ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"3 Temmuz 1919'da Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal Paşa, 3. Ordu Müfettişi olarak Erzurum'a gelişi sırasında ilk olarak Ilıca'da karşılanmış, şahit olduğu vatan sevdalısı milli şuur karşısında, 'Bu milletle neler yapılmaz' ifadelerini kullanmıştır. Yaklaşık iki ay boyunca kaldığı Erzurum'da gerçekleştirdiği faaliyetler, aziz vatanın işgallerden kurtarılması yolunda mühim bir rol oynamıştır. Tarihimizin dönüm noktasında Erzurum Kongresi ile ilan edilen 'Milli sınırlar içinde bulunan vatan parçaları bir bütündür, birbirinden ayrılamaz' kararı, zafere giden yolda rehberimiz olmuştur."

Türk milletinin tarihi misyonunda Anadolu'nun kilidi olma özelliğini her zaman koruyan Erzurum'un Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinin atıldığı şehir olduğunu vurgulayan Çiftçi, "Kurtuluş mücadelemiz açısından çok büyük önem arz eden Erzurum günlerini anlatırken Mustafa Kemal Paşa, 'Burada gördüğüm, bu samimiyet, mertlik, vefakarlık benim memleketi kurtarmak için her türlü fedakarlığı yapmak hususunda azim ve kuvvetimi arttırmıştı' diye seslenmiştir. Aradan geçen 105 yıla rağmen Milli Mücadele'nin mihenk taşı olan Erzurum, Dadaşlar'ın samimiyeti, mertliği ile bu kutlu günlerdeki milli birlik ve beraberlik ruhunu sürdürmekte ve vatan sevdalısı gönüllerin sarsılmaz kalesi olma vazifesini korumaktadır. " ifadelerini kullandı.

Vali Çiftçi, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde ülkenin istiklali ve istikbali için canla başla çalışan 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa ile dönemin Erzurum Valisi Münir Akkaya gibi birçok vatanperver kahramanı ve vatanı uğruna canlarını feda etmiş olan tüm şehitleri, gazileri minnet ve şükranla andı.