Eşe Karsı Kasten Öldürme Cezası - Son Dakika
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Eşe Karsı Kasten Öldürme Cezası

Adana'da eşini öldüren Yaşar Ergül, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

11.03.2025 12:16
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldüren sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı hazırlandı.

Pınar Mahallesi'nde 26 Ekim 2023'te Seda Ergül'ün (35) evinde tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan eşi Yaşar Ergül'e (55) verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesince yazıldı.

Kararda, Seda Ergül'ün sanık Yaşar Ergül'e veya yakınlarına yönelik tahrik teşkil eden söz ve davranışının bulunmadığı belirtildi.

Bu nedenle sanık hakkında haksız tahrik hükümleri uygulanmadığı aktarılan kararda, şunlar kaydedildi:

"Sanığın suç geçmişinde benzer suçlara ilişkin yargılamalarının yapıldığı ve hakkında mahkumiyet hükmü verildiği, tanık beyanlarından sabit olduğu üzere sanığın maktulle olay tarihinden önce de geçimsizliğinin bulunduğu ve maktule şiddet uyguladığı, eski askeri personel olan ve olay tarihinde özel güvenlik olarak çalışan sanığın silahını üzerinde taşıdığı, olayın gerçekleşme şekli de dikkate alındığında sanık hakkında takdiren Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesinde düzenlenen 'takdiri indirim nedenleri' uygulanmamış ve 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasına karar verilmiştir."

Olay

Merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde 26 Ekim 2023'te Seda Ergül'ün (35) evinde tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan eşi Yaşar Ergül (55) hakkında dava açılmıştı.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesince 4 Temmuz 2024'te görülen karar duruşmasında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Cinayet, Güncel, Seyhan, Hukuk, adana, Son Dakika

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