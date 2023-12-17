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Esenler'de tüneli trafiğe kapatanlara ceza - Son Dakika
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Esenler'de tüneli trafiğe kapatanlara ceza

Esenler'de tüneli trafiğe kapatan ve tehlikeli eğlence yapan 3 kişiye toplam 6 bin 965 lira ceza kesildi. Şüpheliler, tünel içerisinde duraklama ihlali ve saygısızca araç kullanmak suçlarından cezalandırıldı.

Esenler\'de tüneli trafiğe kapatanlara ceza
17.12.2023 - 22:41,  Güncelleme: 22:42
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Esenler'de "asker eğlencesi" bahanesiyle tüneli trafiğe kapatan 3 kişiye toplam 6 bin 965 lira ceza kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Caddesi üzerindeki tünelde trafik akışını engelledikleri ve kamyonetlerin üzerine çıkarak çevredekileri tehlikeye sokacak şekilde eğlence yaptıkları belirlenen kişilerin yakalanması için harekete geçti.

Sosyal medya hesaplarında yayımlanan videoların 31 Temmuz 2022'de kaydedildiğini belirleyen ekipler, kimlikleri tespit edilen Ö.S, M.K. ve H.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelilere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "tünel içerisinde duraklama ihlali" ve "saygısızca araç kullanmak" gibi maddeleri gereğince toplam 6 bin 965 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA
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İstanbul Caddesi, Esenler, Son Dakika

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