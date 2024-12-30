Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Hakkında Yapılan İddialara Tepki Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Hakkında Yapılan İddialara Tepki Gösterdi

Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 'Esenyurt Beşli Lise Projesi' ile ilgili çıkan haberlere yanıt vererek, projelerin durdurulmadığını ve çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti. Özer, kendisine yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu ifade etti.

30.12.2024 11:43  Güncelleme: 13:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Görevden alınarak, yerine kayyum atanan ve tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "Esenyurt Beşli Lise Projesi"yle ilgili "2025 yılı bütçesine de tarafım başkanlığında Lise Kampüsüne ödenek ayrılmış olup halktan alınmayan yetki kullanımının iftiralar üzerinden meşrulaştırılma çabası doğru değildir. Ramazan'da yalan söyleyenin yüzü, bayramda kara olur. Kul hakkı yemedik, ancak hakkımızı da yedirtmeyiz. Yine bu kötücül davranışları, kamuoyunun bilgisine ve vicdanına sunuyorum. Biliyorum ki en doğru cevabı milletimiz verecektir" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, sosyal medya hesabı üzerinden avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamayla bazı internet sitelerinde yer alan "Esenyurt Beşli Lise Projesi"yle ilgili haberlere tepki gösterdi. Özer'in açıklaması şöyle:

"Bazı basın organlarında; '2023 yılında temeli atılan ancak önceki yönetim tarafından faaliyetleri durdurulan Beşli Lise Kampüsü projesinin de yapımına yeniden başlandı. Ardıçlı Mahallesi'nde 25 bin metrekare alan üzerine inşa edilen ve beş farklı liseden oluşan projenin çalışmaları 7 aydır devam etmiyordu. Esenyurt Belediye Başkan Vekili, Ekim 2024'te bitirilmesi planlanan ve atıl durumda olan projeyi kısa sürede tamamlanabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığına devretti' şeklindeki haberler yine algı yaratma operasyonunun bir parçası olarak tamamen asılsız ve somut gerçeklikten uzaktır.

Şöyle ki; halkın büyük bir teveccühü ile göreve geldiğim 31 Mart 2024 gününden itibaren tarafımca ne Lise Kampüsü Projesi ne de başka bir projenin yapımına ara verilmemiş, durdurulmamıştır. Tam aksine var olan projeler hız kesmeden ilerletilmiş ve taş üstüne taş koyarak 7 ay gibi kısa bir sürede birçok yeni projemiz de hayata geçirilmiştir. Bu mevcut durum, değerli Esenyurt halkının da malumundadır.

Haksız ve hukuka aykırı bir şekilde görevden alınmama dek 7 ay gibi kısa bir süre içerisinde Lise Kampüsünde, yapılan somut işlerle sabit olduğu üzere hızla ilerleme kaydedilmiştir. Öyle ki Lise Kampüsünün inşa ve yapım sürecinde, 27 Temmuz 2024 tarihinde İstanbul Valisi Sn. Davut Gül ve Esenyurt Kaymakamı Sn. Fatih Çobanoğlu Lise Kampüsü projemizi ziyaret etmiş, ilgili Başkan yardımcıları tarafından da proje hakkında detaylı bilgilendirme yapılmıştır. Nitekim bu ziyaret de aynı gün İstanbul Valiliği resmi sosyal medya hesaplarından 'Vali Gül, yapımı devam eden okul alanlarını ziyaret ederek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı' şeklinde duyurulmuştur.

2025 yılı bütçesine de tarafım başkanlığında Lise Kampüsüne ödenek ayrılmış olup halktan alınmayan yetki kullanımının iftiralar üzerinden meşrulaştırılma çabası doğru değildir. Ramazan'da yalan söyleyenin yüzü, bayramda kara olur. Kul hakkı yemedik, ancak hakkımızı da yedirtmeyiz. Yine bu kötücül davranışları, kamuoyunun bilgisine ve vicdanına sunuyorum. Biliyorum ki en doğru cevabı milletimiz verecektir."

Kaynak: ANKA

Esenyurt Belediye Başkanı, Yerel Haberler, Sosyal Medya, Ahmet Özer, Esenyurt, İstanbul, Politika, Eğitim, Güncel, Hukuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Hakkında Yapılan İddialara Tepki Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
07:11 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu
03:48 İsrail’i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular İsrail'i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular
03:46 Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi
21:55 Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı
12:42 Fiyatı 800 lira zamlanan hindi elde kaldı Fiyatı 800 lira zamlanan hindi elde kaldı
12:41 Kocasını ve 3 çocuğunu bırakıp pastacıya kaçtı Gerekçesi olaydan daha enteresan Kocasını ve 3 çocuğunu bırakıp pastacıya kaçtı! Gerekçesi olaydan daha enteresan
12:31 Almanya’da uçak kazası Biri ağır iki kişi yaralı Almanya'da uçak kazası! Biri ağır iki kişi yaralı
12:19 DEM Parti İmralı heyeti: Önceki süreçlerden çok daha umutluyuz DEM Parti İmralı heyeti: Önceki süreçlerden çok daha umutluyuz
12:05 Kolları sıvadılar: İşte Serdar Dursun’un yeni takımı Kolları sıvadılar: İşte Serdar Dursun'un yeni takımı
11:54 İstanbul’da okullar yarın saat 16.00’da kapanacak İstanbul'da okullar yarın saat 16.00'da kapanacak
11:47 Kot giydiği için turnuvadan kovulan Magnus Carlsen hakkında yeni gelişme Kot giydiği için turnuvadan kovulan Magnus Carlsen hakkında yeni gelişme
11:40 Sürekli karakola ifade vermeye gidiyor Sebebini duyan inanamıyor Sürekli karakola ifade vermeye gidiyor! Sebebini duyan inanamıyor
11:38 Bakan Işıkhan’dan en düşük emekli maaşı için umut yeşerten sözler Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı için umut yeşerten sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 08:36:23. #1.13#
SON DAKİKA: Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Hakkında Yapılan İddialara Tepki Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.