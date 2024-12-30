Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Hakkında Yapılan İddialara Tepki Gösterdi

Güncel

(İSTANBUL) - Görevden alınarak, yerine kayyum atanan ve tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "Esenyurt Beşli Lise Projesi"yle ilgili "2025 yılı bütçesine de tarafım başkanlığında Lise Kampüsüne ödenek ayrılmış olup halktan alınmayan yetki kullanımının iftiralar üzerinden meşrulaştırılma çabası doğru değildir. Ramazan'da yalan söyleyenin yüzü, bayramda kara olur. Kul hakkı yemedik, ancak hakkımızı da yedirtmeyiz. Yine bu kötücül davranışları, kamuoyunun bilgisine ve vicdanına sunuyorum. Biliyorum ki en doğru cevabı milletimiz verecektir" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, sosyal medya hesabı üzerinden avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamayla bazı internet sitelerinde yer alan "Esenyurt Beşli Lise Projesi"yle ilgili haberlere tepki gösterdi. Özer'in açıklaması şöyle:

"Bazı basın organlarında; '2023 yılında temeli atılan ancak önceki yönetim tarafından faaliyetleri durdurulan Beşli Lise Kampüsü projesinin de yapımına yeniden başlandı. Ardıçlı Mahallesi'nde 25 bin metrekare alan üzerine inşa edilen ve beş farklı liseden oluşan projenin çalışmaları 7 aydır devam etmiyordu. Esenyurt Belediye Başkan Vekili, Ekim 2024'te bitirilmesi planlanan ve atıl durumda olan projeyi kısa sürede tamamlanabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığına devretti' şeklindeki haberler yine algı yaratma operasyonunun bir parçası olarak tamamen asılsız ve somut gerçeklikten uzaktır.

Şöyle ki; halkın büyük bir teveccühü ile göreve geldiğim 31 Mart 2024 gününden itibaren tarafımca ne Lise Kampüsü Projesi ne de başka bir projenin yapımına ara verilmemiş, durdurulmamıştır. Tam aksine var olan projeler hız kesmeden ilerletilmiş ve taş üstüne taş koyarak 7 ay gibi kısa bir sürede birçok yeni projemiz de hayata geçirilmiştir. Bu mevcut durum, değerli Esenyurt halkının da malumundadır.

Haksız ve hukuka aykırı bir şekilde görevden alınmama dek 7 ay gibi kısa bir süre içerisinde Lise Kampüsünde, yapılan somut işlerle sabit olduğu üzere hızla ilerleme kaydedilmiştir. Öyle ki Lise Kampüsünün inşa ve yapım sürecinde, 27 Temmuz 2024 tarihinde İstanbul Valisi Sn. Davut Gül ve Esenyurt Kaymakamı Sn. Fatih Çobanoğlu Lise Kampüsü projemizi ziyaret etmiş, ilgili Başkan yardımcıları tarafından da proje hakkında detaylı bilgilendirme yapılmıştır. Nitekim bu ziyaret de aynı gün İstanbul Valiliği resmi sosyal medya hesaplarından 'Vali Gül, yapımı devam eden okul alanlarını ziyaret ederek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı' şeklinde duyurulmuştur.

2025 yılı bütçesine de tarafım başkanlığında Lise Kampüsüne ödenek ayrılmış olup halktan alınmayan yetki kullanımının iftiralar üzerinden meşrulaştırılma çabası doğru değildir. Ramazan'da yalan söyleyenin yüzü, bayramda kara olur. Kul hakkı yemedik, ancak hakkımızı da yedirtmeyiz. Yine bu kötücül davranışları, kamuoyunun bilgisine ve vicdanına sunuyorum. Biliyorum ki en doğru cevabı milletimiz verecektir."