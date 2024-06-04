Esenyurt Belediyesi, Nazım Hikmet'in İsmini Kültür Merkezine Geri Verdi

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(İSTANBUL)- Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in çabası ile 21 yıl sonra şair Nazım Hikmet'in ismi, belediyenin kültür merkezine yeniden verildi. Nazım Hikmet'in büyük bir değer olduğuna dikkat çeken Başkan Özer, "Bugün, dünyada Nazım Hikmet denilince akla Türkiye, Türkiye denilince Nazım Hikmet geliyor. Bu insanlar, hayatları boyunca hep mazlumdan yana olmuş, zalime karşı durmuş; kalemleriyle, yazılarıyla, şiirleriyle bu mücadeleyi sürdürmüşlerdir. Bizim de onlara bir saygı borcumuz var. Bundan sonra Nazım Hikmet Kültür Merkezimizde kültür ve sanat faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, göreve geldikten sonra Nazım Hikmet'in adının yeniden kültür merkezinde yaşatılması için çalışmalara başladı. Başkan Özer, 21 yılın ardından belediyenin kültür merkezine yeniden Nazım'ın adının verilmesini sağladı.

Şairin ölümünün 61'inci yılında kültür merkezi önündeki büstüne 61 adet karanfil bırakıldı. Töreninin ardından Başkan Özer, STK üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar ile birlikte ilçedeki Nazım Hikmet Parkı'nda şiirler ve türküler eşliğinde şairi andı.

Kültür merkezinde Nebil Özgentürk'ün "Nazım Aramızda" adlı belgeseliyle anma etkinliği düzenlendi. Belgesel gösteriminin ardından belediye bünyesinde eğitim alan kursiyerler, Nazım Hikmet dizelerinin yer aldığı müzikal ve tiyatral şiir dinletisi sundu. Programda Nazım Hikmet belgeselinde şairi canlandıran tiyatro oyuncusu Şahin Sancak'ın okuduğu "Otobiyografi" şiiri büyük beğeni toplarken, Başkan Özer'in okuduğu "Davet" şiiri, dakikalarca ayakta alkışlandı.

Programa CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, Esenyurt Kent Konseyi Başkanı Mehmet Hanifi Kaya, Göle Kadın Meclisi Başkanı Türkan Deli, siyasi parti temsilcileri, STK üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

"Nazım, Türkiye Demek"

"Haziranda ölmek zor" dizeleriyle sözlerine başlayan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, şöyle devam etti:

"Bugün Nazım'ın doğum günü. Dün de Ahmed Arif ve Orhan Kemal'in doğum günüydü. Doğum diyorum çünkü bazı insanlar var yaşar ve ölürler. Biz öldüklerini sanırız ama onlar hep yüreğimizde, aklımızda ve kitaplarımızda yaşarlar. Bu dünyada iki tür insan var; bir mazlumlar var bir de zulmedenler. Yaşarken safınızı belli etmek zorundasınız. ya mazlumlardan yana ya da zalimlerden yana olursunuz. Mazlumdan yana olmanın bedeli ağırdır. İşte gördüğünüz bu dev çınarlar ömürlerinin büyük bir kısmını zindanlarda, hapishanelerde geçirdiler. Neden? Zalimlere karşı, mazlumların yanına yer aldıkları için. Bedeli ağırdır ama ödülü de büyüktür. Ödülü de sonsuza kadar yaşamaktır. Zalimlere karşı mazlumların yanında direnenlere selam olsun. Şairler namus işçisidir, Ahmed Arif öyle diyor. Şairler dağlarda toplanan polenleri, çiçekleri gelir ovada çocuklara dağıtırlar. Vurulabilirsiniz ya da zindanda yatabilirsiniz. Sizi vuranlar, size zulmedenler bir mumun yanışı kadardır ama zulme direnenler işte bugün olduğu gibi yarın da yaşayacaklar. Herhangi bir ülkede "Ben Nazım'ın memleketindenim" derseniz sizi selamlarlar. Nazım, Türkiye demektir. Onlar bu memleketi yüceltiyorlar, onların da adlarının yücelmesi lazım. Bu kültür merkezleri onlara yasak koymakla, onları yasaklamakla değil, onların adlarıyla, onların şanıyla yücelecektir. Kaldı ki o isimleri yasaklarsanız da gönüllerden, beyinlerden yasaklamanız mümkün olamaz. Burayı yasakladılar, biz geldik ikinci ayımızda Nazım Hikmet ismini tekrar buraya iade-i itibarla veriyoruz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun."

"Mottomuz Esenyurt'u kültür ve sanat başkenti haline getirmektir"

Başkan Özer, "Daha önce Nazım Hikmet adı buradan sökülmüştü, kullanılmıyordu. Biz, göreve geldiğimizin ikinci ayında bu yanlışı kökünden düzelttik. Bundan sonra Nazım Hikmet Kültür Merkezi'mizde kültür ve sanat faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Çünkü geldiğimiz günden beri de söylüyoruz, Esenyurt'umuzun kültüre ve sanata çok ihtiyacı var ve mottomuz Esenyurt'u kültür ve sanat başkenti haline getirmektir. Bunu da Nazım Hikmetlerin kültür merkezleriyle, Yaşar Kemallerin kütüphaneleriyle, Ahmed Arif'in şiir etkinlikleriyle yapacağız" diye konuştu.

"Topluma değer katan herkesin burada ışığını yaymaya çalışacağız"

Özer, şu ifadeleri kullandı:

"Çok değerli belgeselci Nebil Özgentürk'ü bugün burada görmek mutluluk verici. Hepiniz Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ne hoş geldiniz. Her şey geçip gider, geriye hikayesi kalır insanın. Doğum, mucizevi bir şey ama herkesi kapsaması, sırlarla dolu olması, kimseye ayrım yapmaması ile de ölüm ihtişamlı bir şey. Bu mucizevi doğumla ihtişamlı ölüm arasındaki yaşam, eğer ki siz ona bir değer katmazsanız sıradan bir tekrardan ibarettir. Önemli olan, yaşamdan daha büyük bir değere bağlanmaktır. Dolayısıyla kendinden daha büyük bir amaca bağlanmak için de çaba ve cesaret gerekir, ışık yakmak gerekir. Işığın ise düşmanı çoktur. Zalimler her şeyin onların denetiminde olmasını ister, işte o zaman zulüm devreye girer. Bu zulme direnmenin yolları vardır. Şiir bunlardan biridir. Nazım, mazlumların yanında zalimlerin karşısında durduğu için bu bedelleri ödemiştir. Sanat ve sanatçı dünya tarihinde apayrı bir yere sahiptir. Sanatın iyileştirici bir yanı vardır. Olumsuzlukların, çürümenin panzehri tartışmasız sanattır. Dünyayı, kurtaracaksa sanat kurtaracaktır. Bugün Nazım'ın doğumu demek istiyorum, ölümü demeye dilim varmıyor çünkü böyle insanlar ölümün elinden birçok şey kopardıkları için ölümsüzleşirler. O nedenle onun adını bu kültür merkezimize verdik bundan sonra da adını yaşatacağız. Topluma değer katan herkesin burada ışığını yaymaya çalışacağız."

"Şiir yazan, roman yazan başkanlar istiyoruz"

Programın ardından yaptığı konuşmada Nazım Hikmet anmasında bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten belgeselci Nebil Özgentürk, "Nazım Hikmet belgeselim için özellikle Esenyurt'ta olmak beni daha da mutlu etti. Esenyurt bu ülkenin bir aynası. Türküyle, Kürdüyle, Çerkeziyle, Ermenisiyle, Rumuyla onlarca iklimin insanı bu toprakların olduğu yerde çok acılar çekmiş, büyük ıstıraplar yaşamış. Esenyurt bence bir barış kenti" ifadelerini kullandı. Ayrıca Başkan Özer'in yazdığı romanları kendisine hediye etmesi üzerine memnuniyetini dile getiren Özgentürk, "Bana şiirleriyle, romanlarıyla gelen bir başkanı ilk defa görüyorum. Şiir yazan, roman yazan başkanlar istiyoruz" diyerek, sözlerini noktaladı.

Ne olmuştu?

Temeli eski Belediye Başkanı Gürbüz Çapan döneminde atılan kültür merkezinin adı, 2003 yılındaki Meclis kararı ile Nazım Hikmet Kültür Merkezi olarak belirlenmişti. Ancak meclis kararı sonraki süreçte göreve gelen Ak Partili Başkan Necmi Kadıoğlu tarafından uygulanmamış, merkezin tabelası Esenyurt Kültür Merkezi olarak asılmıştı.?