Esenyurt Belediyesi, yeni park projesine başladı - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi, yeni park projesine başladı

Esenyurt Belediyesi, yeni park projesine başladı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ilçedeki yeşil alanları artırmak için yeni bir park projesine başladıklarını duyurdu. Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde yapılacak olan park, 20 gün içinde tamamlanacak.

07.07.2024 16:00  Güncelleme: 16:35
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(İSTANBUL) - Göreve gelmesinin ardından iki yeni parkı ilçeye kazandıran Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, yeni park projelerinin de müjdesini verdi. Özer, "Esenyurt'u ihya edebilmek için, Esenyurt'u 21. yüzyıla yakışır bir biçimde hazırlayabilmek için bundan sonra da hizmetlerimiz dur durak bilmeden devam edecektir" dedi.

Esenyurt Belediyesi, ilçedeki yeşil alanları artırmak için çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda son olarak toplam 10 bin metrekare proje alanına sahip Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 2304. Sokak Parkı'nın temeli törenle atıldı.

Başkan Özer tarafından yapımı için startı verilen parkın temel atma törenine; CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, Dernekler Birliği Başkanı Orhan Onur, muhtarlar, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. İçerisinde kreş binasının yanı sıra egzersiz alanları, bitki tünelleri, çocuk macera oyun alanları, amfi ve basketbol sahası yer alacak parkın 20 gün gibi kısa bir sürede tamamlanması planlanıyor.

Temel atma töreninde konuşan Özer, şunları söyledi:

"Gece gündüz demeden Esenyurt için çalışıyoruz. Sloganımızı ise 'İşimiz Gücümüz Esenyurt' diye belirtmiştik. Bizim gerçekten işimiz de gücümüz de Esenyurt. Esenyurt'u ihya edebilmek için, Esenyurt'u 21. yüzyıla yakışır bir biçimde hazırlayabilmek için bundan sonra da hizmetlerimiz dur durak bilmeden devam edecektir. Bir şehrin anayasası imar planıdır. Anayasa delinirse toplumsal çatışma, huzursuzluk olur. İmar planı delinirse o şehirde çarpık şehirleşme meydana gelir ve o şehirde yaşayan insanlar mutsuz, sinirli ve stresli olurlar. Seçim sürecinde de söylemiştim, bir şehre gittiğinizde eğer yollar kötüyse, binalar çürük dişler gibi dizilmişse, hava koridorları yoksa, yeşil alanlar tahribat altındaysa, orası iyi yönetilmemiş demektir. Biz göreve geldiğimizde çarpık kentleşmenin olduğu, 40 bin konut mağdurunun bulunduğu, binlerce tapu mağdurunun olduğu bir yapıyla karşılaştık. Şimdi bu sorunları el birliğiyle düzeltmeye çalışıyoruz. Birinci mottomuz tabi ki insan. İnsan sadece betonla mutlu olamaz. Bu anlamda kreşler, kültür sanat faaliyetleri, yeşil alanlar, park ve bahçeler, bisiklet yolları, gibi projeleri hayata geçirerek vatandaşa nefes aldıracağız. Şehir dediğimiz yerlerde sosyal donatı alanları ile estetiğin olması gerekiyor. Bunları bir arada entegre bir biçimde yaptığımız zaman, o zaman o şehirde yaşamanın bir güzelliği bir mutluluğu olacak. Onun için biz bu hedefleri yakalayabilmek için bu çalışmalarımızı yürütüyoruz."

Kaynak: ANKA

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