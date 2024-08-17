Esenyurt'ta 3 yaşındaki çocuğa çarpan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Esenyurt'ta aracıyla 3 yaşındaki çocuğa çarpıp ölümüne neden olduktan sonra kaçan sürücü, yakalanmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Ali Rıza Bey Caddesi'nde dün akşam 34 HUR 442 plakalı otomobiliyle 3 yaşındaki çocuğa çarpan ve kaza sonrası aracını bırakarak kaçan Yeşim K. polis ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kazada ağır yaralanan çocuk, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
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