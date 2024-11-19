Esenyurt'ta Abart Egzoza 7 Bin Lira Ceza

Esenyurt'ta aracında abart egzoz kullandığı belirlenen sürücüye 7 bin 945 lira para cezası kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 Kasım'da Akçaburgaz Mahallesi'nde bir sürücünün, aracında abart egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık verdiği görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.
Aracın plaka bilgilerinden kimliği belirlenen sürücü M.G, polis ekiplerince yakalandı.
M.G.'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "görüşü engelleyecek aksesuar" ve "abart egzoz" maddelerinden 7 bin 945 lira para cezası uygulandı.
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