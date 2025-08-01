Esenyurt\'ta Bakıcı Hırsızlığı

ESENYURT'ta rezidansta bakıcı olarak çalışan Endonezya uyruklu Jennifer Y.B., ev sahibi F.A.'nın (34) duşa girmesini fırsat bilerek, evde bulduğu yaklaşık 5 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve dövizi alarak kaçtı. Mağdurun şikayeti üzerine polis Jennifer Y.B. ve ona yardım eden erkek arkadaşını çaldıklarıyla birlikte kısa sürede yakaladı. Çaldıkları paraları bozdururken güvenlik kameraları tarafından görüntülenen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Esenyurt'ta 29 Temmuz Salı günü polise başvuran mağdur F.A., yanında 1 yıldır bakıcı olarak çalışan Endonezya uyruklu JenniferY.B.'den, duşa girdiği sırada evde bulunan ziynet eşyalarını ve dövizlerini çalarak kaçtığını belirterek şikayetçi oldu. F.A. "Ona çok güveniyordum. Bir yıldır yanımızda çalışıyordu. Ben duşa girip çıktığımda evde olmadığını gördüm. Kontrol ettiğimde evde bulunan ziynet eşyalarının ve paraların birlikte kaçtığını anladım. Çalınanların değeri yaklaşık 5 milyon lira tutuyor" dedi.

DÖVİZİ BOZDURDUKLARI ANLAR KAMERADA

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan takip sonucu şüphelinin izi Bahçelievler'de bulundu. Jennifer Y.B. ile onun kaçmasına yardım eden erkek arkadaşı A.A.(40) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerle birlikte, evden çalınan para ve ziynet eşyaları da ele geçirildi. Polis soruşturmada şüphelilerin hırsızlığın meydana geldiği gün çaldıkları dövizin bir bölümünü bozdurduklarını belirledi.Şüphelilerin döviz bürosunda para bozdurdukları anlar ise, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.Poliste işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen ziynet eşyaları ile paraların ev sahibi F.A.'ya verileceği öğrenildi