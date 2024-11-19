Esenyurt'ta Demokrasi Mücadelesi - Son Dakika
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Esenyurt'ta Demokrasi Mücadelesi

CHP'li Özçağdaş, Esenyurt'un seçilmiş başkanı Özer'in göreve gelmesi için direniş sürdürüldüğünü açıkladı.

19.11.2024 18:48
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Esenyurt'taki durumun demokrasi mücadelesi olduğunu belirterek, "Bu mücadelenin özünde Esenyurt halkının oylarıyla seçilmiş Prof. Dr. Ahmet Özer'in başkanlık görevine gelmesi var." dedi.

???????Özçağdaş, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı açıklamada, "demokrasi nöbeti"ni, İstanbul'un birçok ilçesinden ve çevre illerden temsilcilerin katılımıyla sürdürdüklerini söyledi.

Üç haftadır meydanlarda olduklarını hatırlatan Özçağdaş, "Bu mesele demokrasi mücadelesi. Bu mücadelenin özünde Esenyurt halkının oylarıyla seçilmiş Prof. Dr. Ahmet Özer'in başkanlık görevine gelmesi var. Mesele sadece belediye binasına girme, meclis üyelerinin görevlerine başlaması meselesi değil." diye konuştu.

Ahmet Özer'in, ömrü boyunca ülkede kardeşliğin sağlanması ve çatışmaların son bulması için çalışan bir bilim insanı olduğunu kaydeden Özçağdaş, iktidar temsilcilerinin Özer'in görüşlerinden defalarca yararlandığını söyledi.

Özçağdaş, konuşmasını "Prof. Dr. Ahmet Özer, Esenyurt Belediye Başkanı'dır." diyerek sonlandırdı.

DEM Parti İstanbul İl Başkanı Murat Kalmaz'ın da konuşma yaptığı basın açıklamasında, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'li milletvekilleri, bazı ilçe başkanları, çevre illerden temsilciler ve partililer yer aldı.

Kaynak: AA

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