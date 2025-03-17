Esenyurt'ta Dünya Yetimler Günü'nde İftar

Esenyurt Belediyesi ve Türk Kızılay, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla ilçedeki yetim çocuklar ve aileleri için iftar programı düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki Dünya Yetimler Günü iftar programına Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy da katıldı.

Yetim çocuklar ve aileleriyle orucunu açan Aksoy, programda yaptığı konuşmada, yardımlaşma ve dayanışmanın önemine dikkati çekti.

Zor zamanlarda insanlara yardım eli uzatan Kızılay'ın Türk halkının gönlünde özel yeri olduğunu belirten Aksoy, Kızılay yönetimine ve gönüllülerine teşekkür etti.

Aksoy, "Kızılay, doğal afetlerde afetzedelerin barınma, beslenme ve bakım ihtiyaçlarını karşılamış, ülkemize sığınan binlerce mülteciye destek olmuş ve Somali'den Filistin'e kadar 150'ye yakın ülkede yardım faaliyetleri yürütmüştür. Esenyurt'ta da ihtiyaç sahiplerine her daim el uzatmış, gıda yardımlarından kıyafet desteklerine kadar birçok insani faaliyette bulunmuştur. Bizler de Esenyurt Belediyesi olarak, bu köklü kuruluşumuzla iş birliğimizi daha da güçlendirerek Esenyurt'ta ve ülkemizin her köşesinde, ihtiyaç duyulan her alanda milletimizin hizmetinde olacağız." ifadelerini kullandı.

Ramazan etkinlikleri devam ediyor

Öte yandan, Esenyurt Belediyesi ramazan ayı etkinlikleri kapsamında yazar ve edebiyatçı Hayati İnanç'ı vatandaşlarla buluşturdu.

Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve yoğun katılımın olduğu etkinlikte, İnanç'ın anlattığı hikayeler ve seslendirdiği şiirler izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.