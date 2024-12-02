Esenyurt'ta silahlı çatışma: 1 polis yaralı - Son Dakika
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Esenyurt'ta silahlı çatışma: 1 polis yaralı

Esenyurt'ta aranan şüpheli, gözaltı için gelen polislere ateş açtı, bir polis memuru yaralandı.

02.12.2024 04:46
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Esenyurt'ta hakkında arama kararı bulunan zanlının, evine gözaltı işlemi yapmak üzere gelen ekiplere silahla ateş açması sonucu bir polis memuru yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, hakkında "cinsel istismar" suçundan arama kararı bulunan şüpheli M.Ö'yü gözaltına almak üzere Yenikent Mahallesi 670. Sokak'taki ikametine gitti.

Zanlı M.Ö'nün kapıdaki ekiplere silahla ateş açması sonucu karın bölgesine mermi isabet eden polis memuru N.Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve özel harekat ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, özel harekat ekiplerince, M.Ö'nün yakalanması için belirtilen adrese operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Özel harekat unsurlarınca adrese girildigˆi esnada, I·.S.Y. (14) isimli erkek çocugˆunun kafasına s¸üpheli tarafından ates¸ edilerek çocuk yaralanmıs¸, ardından s¸üpheli kendi kafasına da ates¸ ederek intihara tes¸ebbüs etmis¸, görevlilerce durum kontrol altına alınarak s¸üpheli ile erkek çocugˆunun hastaneye intikali sagˆlanmıs¸, hayati tehlikelerinin devam ettigˆi anlas¸ılmıs¸tır. M.Ö'nün kayıtları incelendigˆinde, ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde kaydının oldugˆu tespit edilmis¸, adreste yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile kurusıkı tabanca ele geçirilmis¸tir. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat devam etmektedir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Esenyurt'ta silahlı çatışma: 1 polis yaralı - Son Dakika

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