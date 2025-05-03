Esenyurt'ta Tehlikeli Sürücüler Yakalandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Tehlikeli Sürücüler Yakalandı

Esenyurt\'ta Tehlikeli Sürücüler Yakalandı

İki okul servisi sürücüsü tehlikeli sürüş yaparak yakalandı, belgeleri iptal edildi.

03.05.2025 13:11
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Esenyurt'ta trafikte tehlikeli hareketler yaparak ilerlerken cep telefonu kamerasına yansıyan iki okul servisi şoförünün yakalanıp, sürücü belgelerinin iptal edildiğini, araçlarının trafikten menedildiğini duyurdu.

Bakan Ali Yerlikaya, trafikte art arda tehlikeli halde seyrederken cep telefonu kamerasına yansıyan iki okul servisine ilişkin görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşarak, "Esenyurt'ta tehlikeli şekilde araç kullanarak çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın canlarını tehlikeye atan iki okul servisi sürücüsü O.S. ve M.E.T., sanal trafik devriyelerimizce tespit edilmiş ve yakalanmıştır" dedi.

Bakan Yerlikaya, 2 sürücünün sürücü belgelerinin iptal edildiğini, araçlarının trafikten menedildiğini, çalışma güzergah izin belgelerinin geçici olarak iptal edildiğini, toplam 44 bin 232 TL idari para cezası uygulandığını ve adli işlem başlatıldığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, "Direksiyon başına geçen her sürücü trafik kurallarına harfiyen uymalıdır. Özellikle en kıymetlilerimiz olan evlatlarımızı taşıyan servis şoförleri en ufak dahi olsa hata yapmamak için dikkatli olmalıdırlar. Kaldı ki akan trafikte makas atmaları, saygısızca araç kullanmaları kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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