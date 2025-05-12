Esenyurt'ta Tehlikeli Sürücüye Ceza

Esenyurt'ta, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye 4 bin 153 lira para cezası kesildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Nisan'da, Esenyurt D-100 kara yolunda bir otomobil sürücüsünün tehlikeli araç kullanarak trafiği tehlikeye düşürdüğü anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.
Plaka bilgisinden kimliği tespit edilen sürücü H.Ö. yakalandı.
Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "tehlikeli araç kullanmak", "yakın takip" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden 4 bin 153 lira idari para cezası kesildi.
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