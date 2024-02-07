Esenyurt'ta Motosikletli İki Kişinin Tekel Bayisine Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Motosikletli İki Kişinin Tekel Bayisine Silahlı Saldırı

Esenyurt\'ta Motosikletli İki Kişinin Tekel Bayisine Silahlı Saldırı

Esenyurt'ta motosikletli iki kişinin tekel bayisine düzenlediği silahlı saldırı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda hafif yaralanan iş yeri sahibi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

07.02.2024 12:43
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Esenyurt'ta motosikletli iki kişinin tekel bayisine düzenlediği silahlı saldırıyı güvenlik kamerası kaydetti.

Örnek Mahallesi Erzurum Kongre Caddesi'ndeki bir tekel bayisine motosikletle gelen 2 kişi silahla ateş ettikten sonra kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Silahlı saldırıda hafif yaralanan iş yeri sahibi Vasıf Ç. (40) ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

İş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerinde, kaldırımda bir süre motosikletle ilerleyen şüphelilerin tekel bayisine silahla ateş ettikten sonra uzaklaşmaları yer alıyor.

Kaynak: AA

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