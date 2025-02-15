İstanbul Esenyurt'ta ters yönde ilerleyen minibüsün sürücüsüne 18 bin 534 lira ceza kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ahmet Arif Caddesi'nde ters istikamette seyreden ve görüntüleri sosyal medyadan paylaşılan minibüs sürücüsüne yönelik çalışma başlattı.
Kimliği tespit edilen minibüsün sürücüsü T.Ç'ye 18 bin 534 lira ceza uygulandı.
Son Dakika › Güncel › Esenyurt'ta Ters Yolda Minibüs Ceza Aldı - Son Dakika
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