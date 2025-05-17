Esenyurt'ta Trafik Suçuna 2.979 Lira Ceza

Esenyurt'ta trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye 2 bin 979 lira ceza kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Mayıs'ta Esenyurt D-100 kara yolundaki alışveriş merkezi önünde bir otomobil sürücüsünün, trafik akışını engelleyip başka sürücüyle tartışması ve bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

Aracın plaka bilgisinden kimliği tespit edilen sürücü V.K. yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 2 bin 979 lira idari para cezası kesildi.

Sürücü, aynı kanunun "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" maddesinden işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi.