Esenyurt\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Esenyurt'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Esenyurt'ta çalışma yaptı.

Ekipler, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir eve düzenledikleri operasyonda, S.A, M.Ç. ve 18 yaşından küçük suça sürüklenen çocuk M.M.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin uyuşturucu maddeleri aynı sokakta bulunan bir binanın çatı katındaki elektrik panosunda sakladıkları tespit edildi.

Yapılan aramalarda 1 kilo 124 gram uyuşturucu, bir miktar nakit para, 3 telefon ile çok sayıda şeffaf kilitli poşet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. tutuklandı, diğer ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.