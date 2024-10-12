Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

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(İSTANBUL) - Esenyurt'ta uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda satışa hazır halde paketlenmiş 36,615 gram uyuşturucu madde, 16,60 gram kokain maddet ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu satıldığını belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından yapılan operasyonda iki şüphneli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise, çalıntı olduğu belirlenen bir motosiklet, 1 hassas terazi, 15 bin 50 TL, 1 dolar ve 3 adet telefon ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.