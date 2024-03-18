Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, mevcut Başbakan Olaf Scholz'un Ukrayna'ya Taurus füzelerinin gönderilmesine karşı çıkmasına destek verdi.
Gerhard Schröder, Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, Taurus füzelerinin Ukrayna'ya gönderilmemesine ilişkin, "Bence Olaf Scholz şu anda bir Alman Şansölyesinden beklediğim şeyi yapıyor." dedi.
Schröder, Başbakan Scholz'un hem Taurus füzelerinin gönderilmesi hem de Alman askerlerinin Ukrayna'da konuşlandırılması fikrini reddettiğini hatırlatarak, "Bunlar onun aldığı iki karar. Ben de onları destekliyorum. Umarım ona zarar vermiyorumdur." ifadelerini kullandı.
Scholz'un Taurus'a "hayır" diyerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ekmeğine yağ sürdüğü eleştirilerini de değerlendiren Schröder, "Bu tek kelimeyle saçmalık. Bunda rol oynayanları ve bu saldırıları ciddiye alamam." şeklinde konuştu.
Eski Alman Başbakanı, bir "barış şansölyesi" görmek isteyip istemediği sorulduğunda, "Evet, isterim. Almanya Şansölyesi olarak bir kişi kendini barışa adamışsa, bir kişi 'barış şansölyesi' olarak tanımlanıyorsa bu olumsuz bir şey midir?" diye konuştu.
Schröder, Olaf Scholz hakkında yanlış bir algı yaratmaya çalışanlara da seslenerek, "Ne zamandan beri Almanya'da ve Almanya dışında sorumlu bir siyasetçinin görevi barışa aracılık etmek değil? Bu apaçık ortada olan bir görevdir." dedi.
Son Dakika › Güncel › Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, Olaf Scholz'un Ukrayna'ya Taurus füzelerinin gönderilmesine destek verdi - Son Dakika
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sağanak yağış sırasında ıslanan elektrik panosu bir anda alev aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Mahallede bir süre kesilen elektrikler, arızanın giderilmesiyle tekrar verilmeye başlandı. Mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak'ı ziyaret etti. Ziyarette raylı sistemler ve akıllı ulaşım sistemleri üzerine iş birliği olanakları değerlendirildi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir kıraathanede çıkan tartışma sonucunda Recep H. bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ile Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi. Adana'da Aladağ İmam Hatip Ortaokulu'nda yapılan programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Mersin'in Silifke ilçesinde Anıt Meydanı'nda gerçekleştirilen törende öğrencilere ödüller verildi. Hatay'ın İskenderun ilçesinde ise şehit mezarlarına karanfil bırakıldı ve tiyatro oyunu sahnelendi.
Tepebaşı Bölgesi Karalan Mahallesi'nde, Yaşlılar Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Serkan Ceyhan, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm Dr. Gözde Pakize Gök ve sağlık personelleri, Orman Bölge Müdürlüğü'nün katkılarıyla birlikte yaşlılar adına hatıra ormanı oluşturmak için bir araya geldi. Etkinlikte, Karalan Mahallesi'nde özel bir alana sertifikalı fidan dikimi yapıldı. Oluşturulan hatıra ormanı, toplumun büyüklerine olan saygı ve sevgiyi simgelemektedir. Fidan dikimi etkinliği, gelecek nesillere yaşlıların hatırasını yaşatmayı ve yeşil alanların artmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
Çin'de demiryolu-denizyolunun intermodal trenleri, Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru hattında 2.000 seferi tamamlayarak yılın ilk çeyreği için belirlenen hedefe vaktinden önce ulaştı. Guangxi Beibu Körfezi Uluslararası Taşımacılık Geliştirme Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Li Tailin, taşımacılık hacmindeki artışı açıkladı ve Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nun Çin'in batısında yer alan eyalet düzeyindeki bölgeler ve ASEAN üyeleri tarafından ortaklaşa inşa edilen bir ticaret ve lojistik geçidi olduğunu belirtti.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, Pazarkapı Mahallesi'nde deniz kenarında bir genç kızın cesedi bulundu. Cesedin 19 yaşındaki Rezzan Yel'e ait olduğu belirlendi. Ceset, ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Genç kızın intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor.
Kayseri'de Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Snowboard Türkiye Şampiyonası, Erciyes Hacılar Kapı'da yapılan yarışlarla sona erdi. 166 sporcu mücadele ettiği yarışlarda dereceye giren sporcular belli oldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?