Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, Olaf Scholz'un Ukrayna'ya Taurus füzelerinin gönderilmesine destek verdi

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Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, mevcut Başbakan Olaf Scholz'un Ukrayna'ya Taurus füzelerinin gönderilmesine karşı çıkmasına destek verdi.

Gerhard Schröder, Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, Taurus füzelerinin Ukrayna'ya gönderilmemesine ilişkin, "Bence Olaf Scholz şu anda bir Alman Şansölyesinden beklediğim şeyi yapıyor." dedi.

Schröder, Başbakan Scholz'un hem Taurus füzelerinin gönderilmesi hem de Alman askerlerinin Ukrayna'da konuşlandırılması fikrini reddettiğini hatırlatarak, "Bunlar onun aldığı iki karar. Ben de onları destekliyorum. Umarım ona zarar vermiyorumdur." ifadelerini kullandı.

Scholz'un Taurus'a "hayır" diyerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ekmeğine yağ sürdüğü eleştirilerini de değerlendiren Schröder, "Bu tek kelimeyle saçmalık. Bunda rol oynayanları ve bu saldırıları ciddiye alamam." şeklinde konuştu.

Eski Alman Başbakanı, bir "barış şansölyesi" görmek isteyip istemediği sorulduğunda, "Evet, isterim. Almanya Şansölyesi olarak bir kişi kendini barışa adamışsa, bir kişi 'barış şansölyesi' olarak tanımlanıyorsa bu olumsuz bir şey midir?" diye konuştu.

Schröder, Olaf Scholz hakkında yanlış bir algı yaratmaya çalışanlara da seslenerek, "Ne zamandan beri Almanya'da ve Almanya dışında sorumlu bir siyasetçinin görevi barışa aracılık etmek değil? Bu apaçık ortada olan bir görevdir." dedi.