Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, Ukrayna'da arabuluculuk girişimi çağrısı yaptı

Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, Ukrayna'daki savaşta çözüm bulmak için hükümet düzeyinde yeni bir arabuluculuk girişiminin başlamasından yana olduğunu belirterek, bu konuda Almanya ve Fransa'yı inisiyatif almaya çağırdı.
Eski Başbakan Schröder, Alman Haber Ajansı DPA'ya yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer savaşı başlatabileceği ya da doğu kanadındaki bir NATO ülkesine saldırabileceği yönündeki spekülasyonları "saçmalık" olarak nitelendirdi.
Gelişmelilerin bu tür senaryolara doğru gitmesinin önünü başından itibaren kesmek ve halkın endişelerinin artmasını engellemek için ihtilafın çözümü üzerinde ciddi şekilde düşünülmesi gerektiğini belirten Schröder, Ukrayna savaşına ilişkin hükümet düzeyinde yeni bir arabuluculuk girişiminin başlatılmasından yana olduğunu ifade etti.
Schröder, "Fransa ve Almanya bunun için inisiyatif almalı. Savaşın, taraflardan birinin ya da diğerinin tamamen yenilmesiyle sona ermeyeceği bellidir." dedi.
Rusya Devlet Başkanı Putin ile yıllarca makul bir şekilde birlikte çalıştığına işaret eden Schörder, çok zor bir siyasi sorununun çözümü söz konusunda kişisel ilişkilerin faydalı olacağına inandığını belirtti.
"Bu yüzden geçmişte siyasette aramızda yaşanan tüm olumlu şeyleri unutmanın yanlış olacağını düşünüyorum. Bu benim tarzım değil, bunu yapamam" diye konuşan Schröder, Putin ile yakın olmasının Ukrayna'da "müzakere edilmiş" bir çözüm bulmak için yardımcı olabileceğini söyledi.
Schröder Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın ardından Putin ile yakınlığı ve bazı Rus şirketlerinde görev yapması nedeniyle Almanya'da yoğun bir şekilde eleştirilmişti. Federal Meclis de Schröder'in eski başbakan olmasından dolayı kendisine verilen bazı özel hakları geri almıştı.
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