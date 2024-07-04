Eski Arnavutluk Sağlık Bakanı İlir Beqaj Yolsuzluk İddiasıyla Gözaltına Alındı

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Eski Arnavutluk Sağlık Bakanı İlir Beqaj'ın, Arnavutluk Stratejik Programlama ve Yardım Koordinasyonu Devlet Ajansı (SASPAC) yöneticisi olduğu sırada yolsuzluk yaptığı ve Avrupa Birliği (AB) fonlarını kötüye kullandığı iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Tiran Yolsuzluk ve Organize Suçlara ilişkin Özel Savcılığınca (SPAK) yapılan açıklamada, Beqaj'ın, SASPAC yöneticisi olduğu süre boyunca yolsuzluk ve AB fonlarını kötüye kullandığı, mal varlığı konusunda yalan beyanda bulunduğu şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Beqaj hakkında 2022-2023 döneminde SASPAC Gelen Müdürlüğü görevindeyken AB projeleri hakkında hayali ihale prosedürler yürüttüğünden şüphelenildiği aktarılan açıklamada, kendisinin 2020'den bu yana mal varlığı konusunda yalan beyanda bulunduğundan da şüphelenildiği aktarıldı.

SPAK'ın talebi üzerine, Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara ilişkin Özel Mahkeme (GJKKO) tarafından 3 Temmuz'da Beqaj ile 2 kişi hakkında tutuklanma kararı, aynı soruşturma kapsamında 2 kişi için ev hapsi ve bir başka 2 kişiye de adli kontrol şartı getirildi.

???????Beqaj'ın haricindeki kişilerin, kimlikleri ve görevleri hakkında açıklama yapılmadı.

Beqaj, 2013-2017 döneminde Sağlık Bakanı görevinde bulunmuş, Başbakan Edi Rama'nın hükümetinde Arnavutluk Sosyalist Partisi'nden birkaç dönem milletvekili görevinde de bulunmuştu.