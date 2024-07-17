Eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu Tutuklandı - Son Dakika
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Eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu Tutuklandı

Eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu Tutuklandı

Eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun rüşvet davasında tutuklama kararı verildi.

17.07.2024 15:34  Güncelleme: 15:35
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(DİYARBAKIR) - Eski Bağlar Belediye Başkanı AK Partili'li Hüseyin Beyoğlu'nun yargılandığı "rüşvet" davasının bugün görülen duruşmasında, "kaçma veya delilleri karartma" şüphesi nedeniyle hakkında önce tutuklama, daha sonra tutuklamaya yönelik yakalama kararı verildi. Polis tarafından evinde gözaltına alınan Beyoğlu, ifadesi alındıktan sonra cezaevine gönderildi.

Diyarbakır'ın eski Bağlar Belediye Başkanı AK Parti'li Hüseyin Beyoğlu, müteahhit Nusret Bekiranlı'dan "imar izni ve ruhsat işlemleri" için 5,5 milyon lira rüşvet istediği ileri sürülmüştü. Bekirhanlı, durumu emniyete bildirmesinin ardından soruşturma başlatıldı. Harekete geçen polis, seri numaraları alınmış 1 milyon lirayı Bekirhanlı'nın dönemin Bağlar Belediyesi İmar Müdürü Fırak Kılıç'a verdiği sırada suçüstü yakaladı.

Soruşturmanın genişlemesiyle, AK Partili'li eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Sıddık Aycıl hakkında dava açıldı. Aycıl ve Kılıç, soruşturma kapsamında tutuklanırken, Beyoğlu ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Önceki duruşmada yurt dışına çıkış yasağı konulan Beyoğlu'nun malvarlığına da tedbir konulmuştu.

Diyarbakır 10'uncu Ağrı Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşması bugün yapıldı. Mahkeme, duruşmaya katılmayan Beyoğlu hakkında "kaçma veya delilleri karartma" şüphesi nedeniyle tutuklama kararı verdi. Bu kararla birlikte hakkında yakalama kararı da verilen Beyoğlu, bu sabah saatlerinde evinde polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye getirildi.

Mahkeme, Hüseyin Beyoğlu'nun ifadesini aldıktan sonra tutuklama kararı yerine getirdi. Beyoğlu, kelepçe takılarak Diyarbakır T Tipi Cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu Tutuklandı - Son Dakika

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