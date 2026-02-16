Eski Eşini Vuran Sanığın Dava Süreci Başladı

KAYSERİ'de, Erciyes Üniversitesi kampüsünde 3 yıl önce boşandığı Meliha Keskin'i (39), pompalı tüfekle vurarak öldüren Ferhat Karakaya'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Karakaya'nın, olaydan sonra eski eşi Keskin'in başına gelip cep telefonu ile kayda aldığı o anları, bazı yakınlarına gönderdiği öne sürüldü.

Olay, geçen yıl 23 Ekim'de saat 11.30 sıralarında, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi'nde meydana geldi. ERÜ Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi öğrencisi, 3 çocuk annesi Meliha Keskin, fakülte binasının girişinde, olaydan 3 yıl önce boşandığı Ferhat Karakaya tarafından pompalı tüfekle vuruldu. İhbar üzerine fakülteye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Keskin, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Keskin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası otomobiliyle kaçan Karakaya, polis ekipleri tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Meliha Keskin, otopsi işlemleri sonrası Talas ilçesi Başakpınar Mahallesi'nde toprağa verildi. Öte yandan Keskin'in hayalinin öğretmenlik olduğu ve boşandıktan sonra tekrar üniversiteye döndüğü öğrenildi. Meliha Keskin'in 3 çocuğunun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığı bildirildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Ferhat Karakaya için 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

DAVA BAŞLADI

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Ferhat Karakaya ile ölen Meliha Keskin'in şikayetçi yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da davaya müdahil oldu. Dava nedeniyle adliye içinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Sanık Ferhat Karakaya, duruşmada, "2008 yılında evlenmiştik. Anne-babamla birlikte yaşıyorduk. Bu süreçte babamın ziynet eşyalarını ve parasını çalmaya başlamıştı. Uyarmıştık. Ailesine de söylemiştik. Bu huylarına devam ettiği için ayrı eve taşındık. Öldürecek olsam boşanma davası açtığı zaman öldürürdüm. Bunlar babamın ve benim malıma kastettiler. 2022 yılında boşandık. Nafaka ödüyordum. 10 yıl evli kaldık. Aldattığı için de boşandık. Olayda kullandığım tüfeği 2 yıl önce köyde kullanmak amacıyla internetten almıştım. Ruhsatsızdı. Aracı köye gitmek için kiraladım. Meliha'yı evden çıkarken taksiye binerken gördüm. Üniversiteye gittiğini ve 4'üncü sınıf okuduğunu yemin ederim bilmiyordum. Kötü arkadaşlarla geziyordu" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMIN CAN GÜVENLİĞİ YOKTU'

Mahkeme başkanının, 'Boşanmışsın sana ne?' sorusu üzerine ise Karakaya, "Eskortluk yapan kadınlarla gezdiğini duydum. Çocuklarımın can güvenliği yok düşüncesiyle CİMER'e ve emniyete başvurdum. Komşularına da sordum. Onlar da '2-3 gün eve gelmediği günler oluyor' dediler. Psikolojim bozuldu. 3 yıldır psikiyatri ilacı kullanıyordum. Konuşmak için kapısının önüne gitmiştim" cevabını verdi.

MAKTÜLÜN EVİNE YAKIN MESAFEDEN 1500 KEZ BAZ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Mahkeme başkanı tarafından sanığa, eski eşi Keskin'in oturduğu evin 500, 650, 800 ve 850 metre mesafedeki farklı baz istasyonlarından çeşitli tarihlerde HTS kaydının olduğunu ve farklı zamanlarda toplam 1500'e yakın cep telefonu baz kaydının çıktığının hatırlatılması üzerine ise sanık Karakaya, "Bu olay olmadan 2-3 ay öncesinde komşularına inanmadığım için takip edip kendi gözümle görmek istedim. Birkaç kez otelden ve rezidanstan çıktığını gördüm. Uzaklaştırma kararı vardı. 3 kez 4 gün cezaevine girmiştim. Taksiye bindi ya otele ya da kötü arkadaşları ile buluşacak diye takip ettim" diye konuştu.

'10 DAKİKALIK İŞİM VAR' DİYEREK GİRMİŞ

Meliha Keskin'in taksi ile üniversite kampüsüne girdiğini ancak kendisinin nizamiye dışında kaldığını da anlatan Karakaya, "Girişteki kepenk kapandı. Görevliye 'Eşim içeri girdi. 10 dakika konuşup çıkacağım' diyerek ben de içeri girdim. Meliha fakülte içerisine girdi. 15-20 dakika çıkmadı. Oradan birine ne amaçla geldiğini bilmediğim için sordum. O da öğrencilerin geldiğini söyledi. Etrafa sıkıntı olmasın diye tüfeği eşofmanıma sardım. Arkasından bağırdım. 'Kaçma bir şey yapmayacağım' dedim. Panik halinde kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum. Çevreden bağıranlar oldu. Telefonun tuş kilidini açamadım. Çevredekiler, 'Sen tüfeği bırak ambulansı biz ararız' dedi. Yanına gidip video çekmedim. Videonun başkasına gittiğini emniyette öğrendim. Emniyete giderken polislere teslim oldum. Çok pişmanım. Hala etkisindeyim. Ben de çok kötüyüm. 3 çocuğumu annesiz bırakmak istemezdim" ifadelerini kullandı. Sanık Ferhat Karakaya'nın cep telefonu incelemesinde ölen Keskin'i 'kahbenin çocuğu' diye kaydettiği de ortaya çıktı. Sanık buna ilişkin savunmasında ise "Bana 2 sefer kelepçe taktırdığı ve paramı yiyip nankörlük yaparak çocuklarıma bakmadığı için böyle kaydettim" dedi.

'ŞİKAYETÇİYİM'

Meliha Keskin'in babası İ.K. ise şikayetçi olduğunu belirterek, "Kızımın okula devam etmesini bunlar hazmedemediler. 'Kızını öldüreceğim' diyordu. Can güvenliğini sağlamak için okula taksi ile gönderiyorduk. Şikayetçiyim" diye konuştu. Keskin ve sanık Karakaya'nın oğlu H.K. ise "Annem her zaman bizim yanımızdaydı. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı. Biz, bu kişi ile hiçbir şekilde görüşmek istemiyorduk. Ama mahkeme kararı olduğu için zorunlu olarak görüşüyorduk. Görüştüğümüzde de 'Ona yedirmeyeceğim, en kısa zamanda gününü görecek, ölümü elimden olacak' diyordu. 'Annen ülke ve şehir dışına çıkıp namussuzluk yapıyor' diye iftira atıyordu. Şikayetçiyim" ifadelerine yer verdi. Maktul taraf avukatları da sanık Karakaya'nın olay sonrası cep telefonu ile Keskin can çekişirken başına gelip, video kaydı aldığını ve bu kaydı da bazı yakınlarına attığını öne sürdü.

AKIL SAĞLIĞI RAPORU ALDIRILACAK

Mahkeme heyeti verdiği ara karar ile sanık Ferhat Karakaya'nın tutukluluk halinin devamına karar verip, sanığın cezai ehliyetinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek akıl sağlığı raporu aldırılmasına karar verdi. Heyet, ayrıca Karakaya'nın cinayet sonrası video kaydı alıp gönderdiği iddia edilen bazı yakınlarının da tanık olarak dinlenmesine karar verip, duruşmayı erteledi.