Eski Ferizli Belediye Başkanı cinayetinde 7 sanığın yargılanması sürüyor

Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk'un silahla öldürülmesine ilişkin 4'ü tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar M.G, N.E. ve O.E. ile tutuksuz sanık E.B. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuklu sanık M.F.Ö. ise bulunduğu Ceza İnfaz Kurumu'ndaki SEGBİS'te oluşan sorun nedeniyle duruşmaya bağlanamadı.

Ayrıca, tutuksuz sanıklar D.A.D. ve oğlu M.D ile müştekiler H.S, U.S, T.A, B.S. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşma, Ferizli Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında verilen takipsizlik kararı yapılan itiraz sonucu kaldırılan ve haklarında açılan dava mevcut dosyayla birleştirilen tutuksuz sanıklar E.B. ve D.A.D. ile oğlu M.D'nin kimlik tespitlerinin yapılmasıyla başladı.

Söz verilen tutuksuz sanık E.B, sanıklardan M.G. ve M.F.Ö'yü tanımadığını, N.E'yi 2013'te ortağı vasıtasıyla, O.E'yi de onun kardeşi olması nedeniyle tanıdığını, D.A.D. ile aile dostu olduğunu ve M.D'nin şirketinde çalıştığını söyledi.

Uzun yıllardır tanıdığı maktul Ahmet Soğuk'un öldürülmesiyle ilgili mahkemede olmaktan üzgün olduğunu belirten E.B, "Konuyla ilgim yoktur. Kollukta ve savcılıkta hatırladığım kadarıyla cevap verdim. Olayın olduğu gün Sapanca'da değildim, N.E. ve O.E'yle bir araya gelmedim. Telefonum suya düştü, her sene telefonumun modelini değiştiririm. 28 Temmuz'dan, 2 Ağustos'a kadar kayıtlarımın geri gelmesini bekledim." dedi.

E.B, sanık D.A.D. ile sık sık görüştüğünü ve olay günü sabah kendisini arayarak kent merkezine gelip gelmeyeceğini sorduğunu anlatarak, aynı gün ikinci görüşmenin maktulün ölmesi, üçüncü görüşmelerinin ise cenaze bilgileri nedeniyle olduğunu ileri sürdü.

Müşteki avukatının "Olay günü Ferizli Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi S.D. ile telefonda ne görüştünüz?" diye sorması üzerine E.B, yakın aile dostu olduğunu ve ev alımı üzerine konuştuklarını beyan etti.

Tutuksuz sanık D.A.D. ise çocukluk arkadaşının cinayetiyle ilgili yargılanmaktan manevi olarak üzüntülü olduğunu dile getirdi.

Ferizli'de hiçbir zaman tapusunun olmadığını savunan D.A.D, "İftiraya uğradım, bu konuda çok üzgünüm. Sık sık Adapazarı'ndan Kocaali'ye gideriz. Sanık O.E'yi tanımam, birlikte olmamız mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanık M.D. de hakkındaki suçlamayı reddederek, "Üzerime yapıştırılmış iftiradan bir an önce aklanıp sonuca kavuşmasını istiyorum. Olaydan 2 gün sonra O.E. ile görüştüm. Serdivan'da oturuyorum, karakolun oradan geçerken kalabalık gördüm ve O.E'yi tanıdım. Aradım, orada oturduk yanımızda başkaları da vardı. N.E. ve O.E. ile görüşmelerim ticaridir, E.B. ile tekniktir. Ahmet Soğuk'la aramızda husumet yoktur." diye konuştu.

Müştekiler H.S, U.S, T.A. ve B.S. tüm sanıklardan şikayetçi olduklarını ve tutuksuz olan sanıkların da tutuklanmalarını talep etti.

Tutuklu sanık M.G, N.E. ve O.E. olayla ilgililerinin olmadığını öne sürerek tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Süreç

Ferizli'nin 2009-2019 dönemindeki belediye başkanı Ahmet Soğuk, 27 Temmuz 2024'te Yeni Mahalle'deki evinden çıktıktan sonra aracıyla seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında yakalanan zanlılar M.F.Ö, M.G. ve N.E. tutuklanmış, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılan N.E.'nin kardeşi O.E. de yeniden gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar M.F.Ö, M.G, N.E. ve O.E.'nin "iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep ediliyor.

Ferizli Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında verilen takipsizlik kararı itiraz üzerine kaldırılan E.B, D.A.D. ile oğlu M.D. hakkında "tasarlayarak öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.