Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Netanyahu'yu eleştirdi - Son Dakika
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Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Netanyahu'yu eleştirdi

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Dan Halutz, Gazze'deki saldırıların ardından Başbakan Netanyahu'yu sorumluluk almaktan kaçınmakla suçladı. Halutz, Netanyahu'nun ülkeyi kötüden daha kötüye götürdüğünü belirtti. Netanyahu ise saldırıların sorumluluğunu üstlenmekten kaçınmış ve erken seçim çağrılarına kapıyı kapatmıştı. Gazze'deki saldırılarda binlerce Filistinli hayatını kaybetti ve insanlık felaketi devam ediyor.

27.03.2024 14:41  Güncelleme: 14:43
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Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Dan Halutz, 7 Ekim'de Gazze'den düzenlenen saldırıların ardından, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun sorumluluk almaktan kaçındığını ve ülkeyi "kötüden daha kötüye götürdüğünü" belirtti.

Halutz, Kanal 13'te katıldığı bir televizyon programında, Başbakan Netanyahu'yu sert ifadelerle eleştirdi.

Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nden 7 Ekim 2023'te düzenlenen saldırılara ilişkin sorumluluğu üzerine almayı reddetmesine işaret eden Halutz, "Netanyahu sorumlu. Ben başka bir ülkede böyle bir olayın ardından en yüksek kuleye atlayıp aşağı atlamayacak bir lider tanımıyorum. Netanyahu sorumluluğu almak istemiyor. Onun takviminde 7 Ekim yok. 6 Ekim var, 8 Ekim'de de savaşa başladı. Ama o savaşmıyor, bizi kötüden daha kötüye götürüyor." ifadelerini kullandı.

Eski Genelkurmay Başkanı Halutz, Netanyahu hükümetinin 2023 başında düğmeye bastığı, yargının yetkilerini kısıtlayan yasal düzenlemelere tepki gösteren protesto hareketinde yer almıştı.

İsrail'de, ülke tarihinin "en sağcı hükümetine" daha önceden muhalefet eden kesimler, Netanyahu'nun istifa etmesi ve erken seçim çağrılarını sıklaştırıyor.

Buna karşın Netanyahu, 7 Ekim 2023'te Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugaylarının düzenlediği saldırıda sorumluluğu üstlenmekten kaçınmış ve erken seçim çağrılarına kapıyı kapatmıştı.

İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'de başlattığı saldırılarda 20 binden fazlası kadın ve çocuk 32 binden fazla Filistinli öldü, 70 binden fazla insan yaralandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden 25 Mart'ta Gazze'de ramazan ayında bir ateşkes kararı çıktı ancak İsrail bu kararı hiçe sayarak saldırılarına devam etti.

İsrail ordusunun saldırıları ve işgali gölgesinde, Gazze Şeridinde 2,3 milyon Filistinlinin yaklaşık yüzde 90'ının evsiz, açlık, kıtlık karşısında yaşam mücadelesi verdiği insanlık felaketi devam ediyor.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Uluslararası, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Netanyahu'yu eleştirdi - Son Dakika

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