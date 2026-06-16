Eskipazar'da Hurda Yüklü Tır Devrildi - Son Dakika
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Eskipazar'da Hurda Yüklü Tır Devrildi

Eskipazar\'da Hurda Yüklü Tır Devrildi
16.06.2026 15:47
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Eskipazar'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı, sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde devrilen hurda yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

O.P. (40) idaresindeki 71 AV 219 plakalı tır, D-100 kara yolunun Bayındır köyü mevkisinden Karabük istikametine döndüğü esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü yaralandı, ihbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

O.P. ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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