Eskişehir\'de 2 Zanlı Tutuklandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde polis ekiplerince gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşların huzur ve güvenliği için asayiş çalışması yapıldı.
Çalışmada, yarı otomatik silah, 4 tabanca, 48 fişek ve bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.
Soruşturma doğrultusunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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