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Eskişehir'de 42 kişi yakalandı

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 42 kişi yakalandı. Yakalanan kişiler adli makamlara sevk edildi. Ayrıca polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 20 silah ele geçirildi ve 29 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Eskişehir\'de 42 kişi yakalandı
14.12.2023 - 13:47,
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Eskişehir'de jandarma ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 42 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 6-13 Aralık'ta teknolojik imkanlardan da istifade edilerek yürütülen faaliyetlerde, 0-5 yıl hapis cezası bulunan 39 kişi, 5-10 yıl hapis cezası bulunan 1 kişi, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 2 kişi olmak üzere çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 42 kişi yakalanarak işlemleri yapıldı.

Bu kişiler daha sonra adli makamlara sevk edildi.

Polis ekipleri 20 silah ele geçirdi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 6-13 Aralık'ta "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun" ile "Kabahatler Kanunu" kapsamında çalışma yürüttü.

Çalışmada, 13 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait şarjörler, 4 av tüfeği ve 26 adet kartuş, 2 uzun namlulu tüfek, 186 adet fişek ve bıçak ele geçirildi.

Ekipler, 29 şüpheli hakkında yasal işlem yaptı.

Kaynak: AA
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