Eskişehir\'de 600 Bin Dal Sigara Ele Geçirildi

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Eskişehir'de durdurulan bir kamyonetin çelik kapılarının içine gizlenmiş 600 bin dal sigara ele geçirildi.

Ankara Yolu uygulama noktasında denetim yapan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

Araçta yapılan aramada, çelik kapıların içine zulalanmış 600 bin dal sarılmış sigara bulundu.

Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.