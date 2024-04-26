Eskişehir'de 9. Çocuk Şenliği düzenlenecek

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda düzenlenecek 9. Çocuk Şenliği'ne çocukları ve ailelerini davet etti.

Her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "9. Çocuk Şenliği" 28 Nisan Pazar günü Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda gerçekleştirilecek.

Şenlik kapsamında 11.00-17.30 saatleri arasında müzik, sahne, dans ve spor gösterilerinin yanı sıra atölye çalışmalarının da aralarında yer aldığı farklı aktiviteler düzenlenecek.

Şubadap Çocuk Konseri ile çocuklar unutamayacakları bir müzik ziyafetine ortak olacak.

Ayrıca şenlikte düzenlenecek masa tenisi, ayak tenisi, basketbol, çuval yarışı, floor curling, futbol, halat çekmece, hentbol, masa tenisi, mendil kapmaca, okçuluk, speedball, voleybol karşılaşmaları ile çocuklar ve aileleri büyük heyecan yaşayacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyadaki tüm çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını görkemli bir şenlikle taçlandıracaklarını belirterek, "Bayram coşkusunu hep birlikte yaşamak üzere tüm çocuklarımızı ve kıymetli ailelerini 28 Nisan Pazar günü Sazova Parkımızdaki eğlence dolu şenliğe davet ediyorum" dedi.