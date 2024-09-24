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Eskişehir'de Ahilik Haftası Kutlandı

Eskişehir\'de Ahilik Haftası Kutlandı

Eskişehir'de 37. Ahilik Haftası etkinlikleri törenle kutlandı, ödüller sahiplerini buldu.

24.09.2024 13:18
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Eskişehir'de, 37. Ahilik Haftası dolayısıyla Vilayet Meydanı'nda kutlama töreni yapıldı.

Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen'in Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende "yılın ahisi" seçilen Halil Kılıç ile "yılın ahi bacısı" Ayşe Saracık şed kuşandı. "Yılın onursal ahisi" Muharrem Yılmaz, "yılın kalfası" Fatma Nur Kızılay ve "yılın çırağı" Yusuf Koç'a birer plaket verildi.

Programda konuşan Birsen, Ahiliğin yüzyıllardır Anadolu'nun ekonomik ve kültürel hayatında önemli bir yer tuttuğunu belirterek, geçmişten geleceğe ışık tutan temellerden olduğunu anlattı.

Ahilik geleneklerinde çalışıp üretmenin temel ahlak kuralları olduğunu dile getiren Birsen, şunları söyledi:

"Ahi, kendi kendine yeten bir insan olmalıdır. Kimseye yük olmayacak, kendi elinin ekmeğiyle ayakta kalacak, bununla kalmayıp ekmeğini herkesle paylaşabilecektir. Ahilik, halkın sırtından geçinenlere, haksız kazanca, hileli işlere, rüşvete, bir köşeye çekilip tembel tembel oturanlara karşı çıkmıştır. Ahilik düzeninde iş ve meslek ahlakını mecburi kılan kurallar getirilmiştir. Kendinden önce başkalarını düşünmek ve kollamak, hakkından fazlasını istememek, kanaat ve tevazu ölçüleri içerisinde hırstan uzakta durmak, kendi yeteneğine uygun bir işle meşgul olmak, zanaatını mutlaka pirden öğrenmek, herkese saygı göstermek Ahiliğin mutlaka uyulması gereken ahlak kurallarıdır."

"Ahilik Bereket Duası"nın okunmasının ardından şiir dinletisiyle devam eden program, "Ahi Bacı" adlı tiyatro oyununun sahnelenmesiyle sona erdi.

Törene, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, meslek odalarının temsilcileri, esnaf ve sanatkarlar katıldı.

Kaynak: AA

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