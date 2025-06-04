Eskişehir'de Bisikletli Ulaşım Eğitimi Başlatıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de Bisikletli Ulaşım Eğitimi Başlatıldı

04.06.2025 13:53  Güncelleme: 15:27
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 'Bisikletli Ulaşımla Tanışıyorum' eğitim programıyla çocuklara çevre dostu ulaşım alışkanlıkları kazandırmayı hedefliyor. Etkinlikte çocuklar, bisiklet kullanımı ve trafik kuralları hakkında bilgi alırken eğlenceli aktiviteler de gerçekleştirildi.

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımda bisikletin rolünü güçlendirmek amacıyla Adalar'da, "Bisikletli Ulaşımla Tanışıyorum" eğitim programını başlattı. "Bisikletimi seviyorum, bisikletli ulaşımla tanışıyorum" sloganıyla hayata geçirilen proje ile çocuklarda erken yaşta çevre dostu ulaşım alışkanlıklarının kazandırılması amaçlıyor.

Bisiklet konusunda çalışmalarını sürdüren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, bu konudaki eğitim çalışmalarına çocuk yaş gruplarından başladı. Bu kapsamda birçok birimin bir araya gelerek koordine ettiği "Bisikletli Ulaşımla Tanışıyorum" eğitim programı, Adalar'da başladı. Etkinlikte çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde hem eğlendi hem de doğru bisiklet kullanımı ve bisiklet yolları hakkında eğitim aldı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen kukla oyunu ise eğitime renk kattı. Kukla gösterisiyle çocuklara, çevreci ulaşım, trafik kurallarına uyum ve bisikletin yaşam tarzı olarak benimsenmesi gibi konularda farkındalık kazandırıldı. Daha sonra eğitime katılan çocuklara "Bisikletli Ulaşım Gönüllüsü" rozeti takıldı.

"Hedefimiz, bisiklet kullanımını kentimizin her noktasında yaygınlaştırmaktır"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Fırat Bilgili, "Büyükşehir Belediyesi olarak hedefimiz kısa ve orta mesafeli yolculuklar için en sürdürülebilir ulaşım çözümlerinden biri olan bisiklet kullanımını kentimizin her noktasında yaygınlaştırmaktır. Bisiklet kullanımını her yaştan vatandaşımızın daha fazla tercih etmesini sağlamak amacıyla sadece bisiklet yollarımızı yapmakla kalmayacağız. Bu konuyu farkındalık ve eğitim faaliyetleriyle desteklemek, önemli görevlerimizden birisi olacak. Dünya Bisiklet Günü olan 3 Haziran'da da çocuk yaş gruplarıyla bu eğitimleri başlatıyoruz" dedi.

"Bisikletlerimizi yeni yapılan güvenli bisiklet yollarında sürelim"

Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Eğitmeni Can Kandiyoti de bisiklet kullanımının önemine değinerek, "Bisiklet en basit, eğlenceli ve sağlıklı ulaşım araçlarımızdan biridir. Günlük ihtiyaçlarımızda bisiklet kullanarak hareketsiz yaşamın getirdiği birçok sağlık sorununu önleyebiliriz. Fiziksel ve zihinsel sağlığımız için bisikletlerimizi yeni yapılan güvenli bisiklet yollarında sürelim" ifadelerini kullandı.

Bisiklet yollarının sadece bisiklet kullanımı için olduğunu hatırlatan ve vatandaşlara uyarılarda bulunan Zabıta Komiseri Uğur Sarıkaya ise "Zabıta Dairesi Başkanlığı olarak bisiklet yollarının bisikletler için olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Kazaların yaşanmaması bisikletli ve yaya güvenliği için ricamız motosiklet ve yayaların bisiklet yollarını kullanmaması araçların ise bu yollara hatalı parklanma yapmaması yönündedir" diye konuştu.

"Bisikletimi seviyorum, bisikletli ulaşımla tanışıyorum" sloganıyla hayata geçirilen proje, özellikle çocuklarda erken yaşta çevre dostu ulaşım alışkanlıklarının kazanılmasını amaçlıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Bisikletli Ulaşım Eğitimi Başlatıldı - Son Dakika

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