İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Eskişehir'de bir çay bahçesinde kesici aletle 5 kişiyi rastgele saldırarak yaralayan şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eskişehir'de Tepebaşı Rauf Orbay Caddesi, Şehit Rüstem Demirbaş Parkı çay bahçesinde kesici aletle N.Ö, T.A, C.Ö, C.A. ve M.K. isimli 5 vatandaşımıza rastgele saldırarak yaralayan A.K. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de çay bahçesinde saldırı: Şüpheli yakalandı - Son Dakika
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