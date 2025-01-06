Eskişehir'de Deprem Riski Denetimi İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Deprem Riski Denetimi İçin Protokol İmzalandı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyeleri ile TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası arasında imzalanan protokol ile kentin yapı stokunun envanteri oluşturularak deprem riski açısından değerlendirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. İlk iki etabın tamamlandığı projede 52 mahallede 51 bin 801 yapı incelendi.

06.01.2025 14:48  Güncelleme: 15:50
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi arasında imzalanan protokol kapsamında, incelenen yapılarda deprem riski denetlendi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi tarafından kentin yapı stokunun envanterinin oluşturulması ve yapı güvenliğinin deprem riski açısından değerlendirilmesini içeren protokolü, 2023 yılının Şubat ayında imzalanmıştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Başkanı Orkun Kılıç, protokol kapsamında bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yaptı. İmzalanan "Mevcut Yapı Stoku Envanterinin Oluşturulması ve Yapı Güvenliğinin Deprem Riski Açısından Değerlendirilmesi Ortak Hizmet Projesi Protokolü" kapsamında çalışmalar sürüyor. Protokol ile yapıların incelenmesi çalışmasının ilk iki etabı tamamlandı.

Zemin yapısı göz önünde bulundurularak öncelikli incelenmesi öngörülen ilk etap ile çevresindeki mahalleleri kapsayan ikinci etap kapsamında, Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde 52 mahallede toplam 51 bin 801 yapı TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası ekiplerince incelendi. İncelemeler sonucunda edinilen tespitler, coğrafi bilgi sistemleri yazılımları ile derlenerek, İl Afet Risk Azaltma Planı'nda (İRAP)  kullanılacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Deprem Riski Denetimi İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika

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