Eskişehir'de Eğlence Mekanında Kavga

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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki bir eğlence mekanında çıkan kavgaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

Hoşnudiye Mahallesi Siloönü Sokak'taki eğlence mekanında bulunan 3 kadın arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi.

Durumun bildirilmesinin ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralının olmadığı kavganın ardından taraflar işlemleri için karakola götürüldü.