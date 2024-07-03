Eskişehir'de EURO 2024 heyecanı yaşandı

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi tarafından Eti Caddesi kum sahada kurulan ekranla 10 bine yakın Eskişehirli milli maç heyecanına ortak oldu. A Milli Takım'ın, EURO 2024 Son 16 Turu'nda Avusturya'yı 2-1 mağlup etmesinin ardından ilçede kutlama yapıldı.

EURO 2024 coşkusunu birlikte yaşamak isteyen yaklaşık 10 bin Eskişehirli, Tepebaşı Belediyesi'nin Eti Caddesi kum sahaya kurduğu ekran karşısında buluştu. Eskişehirliler, atılan goller ve galibiyetle büyük bir coşku yaşadı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli takıma başarılar dileyen Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Tüm Türkiye tek yürek olarak A Milli Futbol takımımızın yanındayız ve #Bizimçocuklar ile gurur duyuyoruz. Bize sergiledikleri performans ile büyük bir coşku yaşattılar. Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen A Milli takımımızı kutluyorum. #Bizimçocuklar'a başarılar diliyorum" dedi.

Ay yıldızlıların 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00'de Hollanda ile karşılaşacağı çeyrek final maçında tüm Eskişehirliler yine Tepebaşı Belediyesi tarafından Arçelik'in destekleriyle Eti Caddesi kum sahada kurulacak ekran karşısında buluşacak.