Eskişehir\'de Halk Lokantası Açıldı

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce'nin seçim vaatlerinden olan Halk Lokantası bugün hizmete açıldı. 4 kap yemeğin 65 TL'ye sunulduğu Halk Lokantası'nın ilk gününde Başkan Ünlüce, vatandaşlara yemek servis etti. Ünlüce, "İkinci Halk Lokantamız da ekim ayında Kent Park içinde açılmış olacak" dedi.

Eskişehirlilere uygun fiyatlı ve hijyenik hizmet verecek Halk Lokantası bugün hizmete açıldı. Halk Lokantası'nın açılışına Başkan Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Milletvekilleri Jale Nur Süllü, İbrahim Arslan ile CHP İl Başkanı Talat Yalaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlk gün yemek standının arkasına geçen Başkan Ünlüce, vatandaşlara yemek servis etti. Halk Lokantası'nın ilk gününde vatandaşlar çorba, et kavurma, pilav ve meyveden oluşan menüyü 65 TL'ye satın aldı.

Ünlüce, verdikleri bir sözü daha tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Yaşam Parkı'mızı, ekim ya da kasım aylarında açacağız"

"Bugün ilk Halk Lokantamızı Eskişehir'de açmış oluyoruz. İkinci Halk Lokantamız da ekim ayında Kent Park içinde açılmış olacak. Bizim burada amacımız dar gelirli vatandaşımızın sağlıklı bir yemeğe erişimini sağlayabilmek. İsterdik ki hiç bunlara gerek kalmasın ama esnafımıza zarar vermeyecek şekilde, sayılarını sınırlı tutarak Eskişehirli hemşehrilerimize hizmet vermek istedik. Ekim ayında ikincisini açacağız. Eskişehir'e hayırlı olsun bereketli olsun. Emeklilerin zaten durumu belli, seçim döneminde de zaten hep konuşuldu. Ben biraz seçimin kaderini de emeklilerin belirlediğini düşünüyorum. Gerçekten çok sıkıntılar var. Emeklilerle ilgili başka düşüncelerimizde var. Mesela yandaki kuyumcular çarşısının üst katını çok yakında Emekli Lokali olarak açacağız. Yaşam Parkımızı, ekim ya da kasım aylarında açacağız. Yaşam Parkımızın içinde de yine emeklilerimize ilişkin hem atölye alanlarının olduğu hem de lokalin olduğu bir binamız olacak. Bu şekilde hizmetimize devam edeceğiz."

Taşbaşı Çarşısı Eski Nikah Salonu'nda hizmet verecek Halk Lokantası, hafta içi 5 gün açık, hafta sonları ise kapalı olacak. Halk Lokantası'nda yemek servis hizmeti 12.00 ve 15.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Halk Lokantası'nda uygulamanın ilk aşaması kapsamında günlük bin kişiye yemek verilecek.