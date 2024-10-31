Eskişehir'de Hız Limitleri Belirlendi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan kararla il merkezinden geçen Ankara- Bursa kara yolunun belli kısımlarına hız limit sınırlaması getirildiği bildirildi.
Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, Ankara-Bursa kara yolunun 14. ve 35. kilometreleri arasına farklı araç türleri için limitler belirlendiği kaydedildi.
Otomobil, minibüs, kamyonet, panelvan türü araçlar için hız limitinin 82 kilometre/saat olduğu belirtilirken açıklamada, kamyon, otobüs ve "L3, L4, L5, L7" sınıfı motosiklet türünde araçlar içinse 70 kilometre/saat olarak kararlaştırıldığı ifade edildi.
Söz konusu uygulamanın yarından itibaren geçerli olacağı bildirildi.
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