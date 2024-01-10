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Eskişehir'de Kar Yağışı

Eskişehir'de gece yarısından sonra etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Hava sıcaklığı 1 dereceye düşerken, Karayolları ekipleri ve Büyükşehir Belediyesi kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Sazova Bilim, Sanat ve Kültür Parkı da beyaz örtüyle kaplandı.

10.01.2024 - 09:36,  Güncelleme: 09:39
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ESKİŞEHİR'de gece yarısından sonra aralıklarla etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Eskişehir'de hava sıcaklığı 1 dereceye düşerken, gece yarısından sonra etkili olan mevsimin ilk kar yağışı kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde etkisini kaybeden kar yağışının ardından Karayolları ekipleri, Eskişehir- Ankara ve Bursa kara yollarında, Büyükşehir Belediyesi ise kent merkezi ile kırsal mahallelerde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi Sazova Bilim, Sanat ve Kültür Parkı da beyaz örtüyle kaplandı. Meteoroloji verilerine göre, kentte hava sıcaklığı 1 derece olurken, kar yerini güneşli havaya bırakacak.

Eskişehir\'de Kar Yağışı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Eskişehir'de Kar Yağışı - Son Dakika
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