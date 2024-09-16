Eskişehir'de Kayıp Genç İçin Arama Başlatıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de Kayıp Genç İçin Arama Başlatıldı

Eskişehir\'de Kayıp Genç İçin Arama Başlatıldı

28 yaşındaki Enes Kanmaz için ailesinin kayıp başvurusu sonrası arama çalışmaları sürüyor.

16.09.2024 20:18
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Eskişehir'de, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 28 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı.

Dün sabah saatlerinde Odunpazarı ilçesine bağlı Vişnelik Mahallesi'ndeki evinden ayrılan Enes Kanmaz'ın geri dönmemesi üzerine ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kayıp ihbarı üzerine jandarma, AFAD, AKUT ve bazı sivil toplum kuruluşlarından arama kurtarma ekiplerince Kanmaz'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Kanmaz'a ait bisiklet ve bot, babası tarafından Kent Ormanı'ndaki mescidin yer aldığı bölgede bulundu.

Emniyet güçlerinin de destek verdiği arama çalışmaları kapsamında Kent Ormanı çevresindeki güvenlik kameralarına ait kayıtların incelemeye alındığı ifade edildi.

Dronla bu bölgede arama kurtarma faaliyetlerini yoğunlaştıran ekiplerin, Kanmaz'ı bulmak için çalışmalarını aralıksız sürdüreceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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