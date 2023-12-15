Eskişehir\'de Kripto Para Dolandırıcıları Yakalandı

ESKİŞEHİR'de sosyal medya üzerinden sanal yatırım danışmanlığı adı altında kripto para dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, polis ekiplerine yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden 'sanal yatırım danışmanlığı' adı altında kripto para dolandırıcılığı yapıldığı bilgisi üzerine soruşturma başlattı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dolandırıcılığı M.K. ve K.G.'nin yaptığını tespit etti. İstanbul'da yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli Eskişehir'e getirildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise banka kartları, laptoplar, cep telefonları ve taşınabilir bellekler ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin kripto ve banka hesapları da incelemeye alındı. Yüklü miktarlarda dolandırıcılık yapmakla suçlanan 2 şüpheli geçirildiği sağlık kontrolünden sonra ifadesi alınarak adliyeye sevk edildi.